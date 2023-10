Trịnh Thiếu Thu - 'đại hiệp' đa tình

Trịnh Thiếu Thu, tài tử Hong Kong nổi tiếng với hình tượng đại hiệp, tự nhận đa tình song cũng trả giá vì không khéo trong tình cảm.

Theo trang FTV News, đời tư của nghệ sĩ 76 tuổi gây chú ý với nhiều khán giả châu Á sau khi con gái đầu lòng của ông - Trịnh An Nghi - tự tử ở Mỹ hồi cuối tháng 9. An Nghi là kết quả cuộc tình Trịnh Thiếu Thu và bạn gái Lư Tuệ Như. Cặp tình nhân chia tay cuối thập niên 1960, khi An Nghi chưa đầy một tuổi. Lư Tuệ Như một mình nuôi con, Trịnh Thiếu Thu chu cấp nuôi dưỡng tới khi con học xong đại học.

Trịnh Thiếu Thu trên màn ảnh Trịnh Thiếu Thu trên màn ảnh từ khi 20 tuổi tới ngoài 70. Video: Bilibili

Hai cha con hiếm khi gặp nhau. Diễn viên từng nói nếu vô tình gặp An Nghi trên phố, ông chưa chắc nhận ra con. Tài tử chỉ gặp An Nghi một vài lần ở Mỹ, khi tới đây lưu diễn. Thiếu Thu cho biết trên đời, người ông thấy có lỗi nhất là con đầu lòng. Nghệ sĩ thừa nhận bấy giờ nông nổi, chỉ yêu đương hời hợt, không nghĩ đến kết hôn vì muốn phấn đấu sự nghiệp. Ông thường vướng các tin đồn tình ái với bạn diễn, khiến Lư Tuệ Như không chịu đựng nổi, hai người đường ai nấy đi.

Sau cái chết của Trịnh An Nghi, diễn viên Chân Ni viết trên trang cá nhân: "Tuổi đời, tâm lý, kinh tế đều chưa chuẩn bị tốt, vì sao lại sinh con? Thật tiếc vì chuyện gia đình anh ấy. Anh ấy không giải quyết ổn cuộc đời của mình. Như một khán giả nói, đó là cách sống tùy tiện".

Chân Ni vốn thân thiết với con gái thứ hai của Trịnh Thiếu Thu - ca sĩ Trịnh Hân Nghi, người hiện chống chọi bệnh trầm cảm.

Thẩm Điện Hà thăm Trịnh Thiếu Thu ở phim trường. Ảnh: HK01

Thời trẻ, Trịnh Thiếu Thu được truyền thông miêu tả "tình sử phong phú", lối sống phong lưu. Sau khi chia tay Lư Tuệ Như, ông hẹn hò ca sĩ Lê Tiểu Bân, bị gia đình Tiểu Bân phản đối. Lê Tiểu Bân từng nhờ bạn thân - diễn viên kiêm MC Thẩm Điện Hà - đưa thư chia tay cho Trịnh Thiếu Thu, nhưng sau đó, Thẩm Điện Hà và Trịnh Thiếu Thu nảy sinh tình cảm.

Trên trang Mingpao, Thẩm Điện Hà từng nói khi mới quen Thiếu Thu, bà ghét tài tử, cảm thấy ông lăng nhăng, dẻo miệng, hay gọi phụ nữ xung quanh là "người đẹp". Bà nghĩ bản thân béo, có lẽ Trịnh Thiếu Thu không bao giờ tán tỉnh mình.

Trịnh Thiếu Thu - biểu tượng màn ảnh Hong Kong thập niên 1970-1980. Ảnh: HK01

Nhưng Trịnh Thiếu Thu bị cuốn hút bởi tài năng của Thẩm Điện Hà, theo đuổi diễn viên. MC nói yêu Trịnh Thiếu Thu, bà có thể làm tất cả vì ông. Thẩm Điện Hà nấu nướng buổi khuya chờ Trịnh Thiếu Thu đóng phim về ăn, mang canh hầm tẩm bổ cho bạn trai ở phim trường.

Thập niên 1980, Trịnh Thiếu Thu đóng phim ở Đài Loan, một lần đến thăm, Thẩm Điện Hà nghi ngờ bạn trai có người khác, chất vấn ông. Trịnh Thiếu Thu đáp: "Không có chuyện đó, nếu em không tin, chúng ta cưới nhau luôn".

Năm 1985, họ tổ chức hôn lễ ở Canada, Thẩm Điện Hà không đủ thời gian đặt may váy cưới. Hai năm sau, minh tinh sinh con gái Trịnh Hân Nghi. Dù vậy, cuộc hôn nhân bất hạnh vì Thẩm Điện Hà biết sự thật Trịnh Thiếu Thu có tình nhân - diễn viên Đài Loan Quan Tinh Hoa. Họ ly hôn khi Hân Nghi một tuổi (năm 1988), con gái sống cùng gia đình bên ngoại ở nước ngoài, Trịnh Thiếu Thu cũng hiếm khi gặp con. Một năm sau sau khi ly hôn, Trịnh Thiếu Thu cưới Quan Tinh Hoa, vợ chồng có hai con gái.

Hình cưới Trịnh Thiếu Thu và Quan Tinh Hoa. Ảnh: HK01

Thẩm Điện Hà qua đời năm 2008 vì bệnh ung thư gan. Trước khi mất, bà và Trịnh Thiếu Thu tham gia một chương trình của TVB, được coi là "cuộc gặp thế kỷ". Thẩm Điện Hà hỏi chồng cũ: "Chúng ta từng bên nhau mười mấy năm, em có một câu hỏi vướng víu trong lòng, muốn nhân cơ hội này hỏi anh. Anh có từng thật lòng yêu em?". Trịnh Thiếu Thu đáp: "Anh thực sự từng yêu em".

Hân Nghi lớn lên ở Canada, khi trưởng thành, cô về Hong Kong làm ca sĩ, gặp cha nhiều hơn. Trịnh Hân Nghi từng nhiều lần chung sân khấu biểu diễn với bố, đăng trên trang cá nhân ảnh bên Thiếu Thu và các em cùng cha khác mẹ. Nhưng những năm gần đây, cô không xuất hiện công khai vì điều trị bệnh trầm cảm.

Trịnh Thiếu Thu và con gái Trịnh Hân Nghi. Ảnh: HK01

Theo HK01, từng được hỏi vì sao kết hôn với Thẩm Điện Hà dù lúc đó yêu Quan Tinh Hoa, Trịnh Thiếu Thu nói vì nghĩa vụ với cha mẹ. Ông biết bản thân sai lầm nên để lại phần lớn tài sản cho vợ cũ và con gái.

Trịnh Thiếu Thu và Quan Tinh Hoa chung sống 34 năm. Trong một lần phỏng vấn, MC hỏi Trịnh Thiếu Thu có còn đa tình nữa không, tài tử đáp: "Đương nhiên có, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều, hiểu được cần trân trọng gia đình".

Quan Tinh Hoa tiết lộ chồng chú trọng ngoại hình, mỗi lần ra ngoài, ông đều mất cả giờ đồng hồ để vuốt tóc, chọn quần áo, lau giày. Trái ngược với chồng, bà không bận tâm lắm về ngoại hình. Sống với ông lâu năm, bà chấp nhận thói quen, tính cách và những yêu cầu của chồng. Quan Tinh Hoa nói Trịnh Thiếu Thu ưa sạch sẽ, quá cầu toàn, cẩn thận, dù vậy, bà thấy ông nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm.

Trịnh Thiếu Thu ở tuổi ngoài 70. Ảnh: HK01

Từng bị chỉ trích vì đời tư nhưng trong công việc, Trịnh Thiếu Thu được giới chuyên môn đánh giá chuyên nghiệp, hợp tác ăn ý với các cộng sự. Hoạt động ở làng giải trí hơn 60 năm, ông đóng hàng loạt phim nổi tiếng của đài TVB như Thư kiếm ân cừu lục, Hý thuyết Càn Long, Sở Lưu Hương, Đại thời đại, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978. Thể hiện của Trịnh Thiếu Thu trong các phim kiếm hiệp để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều người, giúp ông được mệnh danh "đại hiệp". Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ còn thành công khi làm ca sĩ.

Như Anh (theo Mingpao, HK01)