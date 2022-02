Triệu phú công nghệ trả giá vì đa tình

MỹCái chết của doanh nhân Lance Herndon năm 1996 gây khó khăn cho cảnh sát vì danh sách vợ cũ, người tình phức tạp.

Những năm 1990, Lance Herndon là triệu phú công nghệ có tiếng tăm ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Anh sáng lập và là CEO của công ty tư vấn máy tính Access Inc., được ca ngợi là ngôi sao doanh nhân mới nổi. Lance còn trở thành quý ông độc thân sáng giá trong mắt nhiều phụ nữ, thường xuyên góp mặt trong các cuộc vui ở câu lạc bộ, tiệc tùng.

Ngày 9/8/1996, doanh nhân 41 tuổi được tìm thấy đã chết trên giường tại ngôi nhà cao cấp ở thành phố Roswell, New Mexico. Mẹ anh gọi 911 sau khi các nhân viên thông báo anh không có mặt ở văn phòng tại nhà.

Lance Herndon. Ảnh: Oxygen

Lance chết vì bị đập mạnh vào trán và đỉnh đầu trong tình trạng không mặc gì. Tay nạn nhân không có vết thương do tự vệ, ví và thẻ tín dụng còn nguyên, nhưng bộ quần áo anh mặc vào đêm hôm trước đã biến mất.

Cảnh sát đặt giả thuyết hung thủ trèo lên người, trói nạn nhân lại, đánh vào đầu và mặt. Hiện trường không có dấu hiệu bị đột nhập, cũng không có bằng chứng cho thấy kẻ giết người đã tắm nhằm xóa dấu vết trước khi rời đi.

Ba chiếc đồng hồ trong phòng ngủ đã được rút phích cắm, một chiếc trong đó dừng lại lúc 4h10 ngày 9/8. Cảnh sát phát hiện giấy gói kẹo cao su màu bạc ở gần gara, chiếc máy tính xách tay của Lance bị mất và bức ảnh người bạn gái hiện tại, Kathy Collins, được đặt ở đầu giường bị úp mặt xuống.

Các thám tử thẩm vấn và loại trừ Kathy vì cô cặp kè với người bạn trai khác khi án mạng xảy ra.

Vợ cũ của Lance, Jeannine Price, cũng dính nghi vấn. Theo điều tra viên, hai người vừa ly hôn và Lance có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá một triệu USD, người thụ hưởng là Jeannine. Nhưng cô đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm.

Chuyên viên giám định nghiên cứu các vết thương và kết luận hung khí sát hại Lance là chiếc cờ lê đa năng. Các thám tử phát hiện một chiếc cờ lê tương tự dài khoảng 40 cm trên bàn thao tác cơ khí của Lance đã biến mất. Không lâu trước khi bị sát hại, anh sử dụng cờ lê để lắp ghép các thiết bị tập thể dục.

Cảnh sát tin rằng cái chết của Lance có thể không được tính toán trước mà xuất phát trong cơn kích động.

Qua lời khai của Talana Carraway, người từng hẹn hò với Lance và hiện làm việc bán thời gian cho nạn nhân, cảnh sát đã thiết lập khoảng thời gian gây án. Talana tan làm và rời khỏi văn phòng ở nhà Lance lúc 22h30 tối 9/8. Sau khi về đến nhà, cả hai nói chuyện điện thoại đến nửa đêm.

Các thám tử đặt giả thuyết vụ án xảy ra trong khoảng từ 0h đến 4h10, theo thời gian dừng lại trên đồng hồ điện tử ở phòng ngủ. Talana khai rằng đã không trở lại nhà của Lance và nói ra tên của Dionne Baugh, 27 tuổi.

Dionne đang theo học Đại học Bang Georgia, gặp Lance vào sinh nhật lần thứ 41 của anh ta. Họ nhanh chóng hẹn hò vào tháng 4/1996.

Lance tặng Dionne rất nhiều món quà giá trị, bao gồm một chiếc Mercedes mới. Lance thể hiện bản thân như một "đại gia Gatsby da màu" của thị trấn. Nhưng anh ta không ngờ rằng Dionne cũng là tay chơi. Cô không nói với Lance rằng mình đã kết hôn. Vì chồng ở tận Jamaica, Dionne bắt đầu gặp gỡ những người đàn ông khác. Lance là mục tiêu cô nhắm đến.

Dionne khai với cảnh sát cô và Lance "yêu nhau điên cuồng". Cô cũng thừa nhận đã nói với chồng, Shaun Nelson, phi công người Jamaica, rằng Lance chỉ là một cố vấn. Shaun sau đó biết vợ ngoại tình vì chiếc xe đắt tiền Lance tặng. Nhưng vào thời điểm xảy ra án mạng, Shaun đang ở Jamaica.

Các thám tử chuyển hướng tập trung vào Dionne. Mối quan hệ giữa cô với nạn nhân trục trặc vì anh ta gặp gỡ những người phụ nữ khác.

Một tháng trước án mạng, cô đến nhà Lance và thấy Kathy ở đó. Dionne đập cửa rầm rầm khiến Lance phải gọi 911. Cô bị bắt và bị buộc tội xâm phạm chỗ ở trái phép. Vụ án dự định được đưa ra tòa vào ngày thi thể Lance được phát hiện.

Các điều tra viên xem xét kỹ lời khai của Dionne về đêm xảy ra án mạng. Cô khai Lance đến nhà mình ở thành phố Norcross từ 21h đến 22h30 để cho mượn máy tính xách tay. Dòng thời gian đó mâu thuẫn với lời khai của Talana. Các thám tử tin rằng Dionne đứng sau vụ giết Lance, nhưng thiếu bằng chứng pháp y.

18 tháng trôi qua mà không có manh mối mới. Đến năm 1998, thông tin từ Shaun Nelson, người đang đệ đơn ly hôn Dionne, đã giúp cảnh sát phá vỡ bế tắc.

Shaun cho biết trong lúc tranh cãi gay gắt vài tháng trước đó, anh đã hỏi liệu Dionne có liên quan đến cái chết của Lance hay không, sau đó Dionne trở nên bạo lực. Cô đe dọa giết Shaun "giống như đã làm với Lance".

Trong phiên tòa ly hôn, Dionne đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược với những gì đã nói với các thám tử hai năm trước. Cô thề rằng mình và Lance chỉ là bạn. Dionne cũng nói vào đêm 9/8, cô đã đến nhà Lance để lấy máy tính xách tay. Tuyên bố này đặt Dionne vào hiện trường vụ án.

Dionne Baugh tại phiên tòa năm 2001. Ảnh: Oxygen

Năm 1998, cảnh sát bắt Dionne vì tội giết người và hành hung. Tại phiên tòa năm 2001, cô phải đối mặt với bản án tù chung thân. Các công tố viên cũng gặp khó khăn vì vụ án này chỉ có bằng chứng gián tiếp.

Ủy viên công tố quận nhận định, sau khi Dionne và Lance quan hệ tình dục, anh ta ngủ thiếp đi. Cô trèo lên người Lance, trói anh ta lại và đánh nạn nhân bằng cờ lê. Sau đó cô cầm theo chiếc máy tính xách tay, đi qua khu vực gara và đánh rơi giấy gói kẹo cao su trước khi bỏ trốn.

Tòa phán Dionne có tội và tuyên án tù chung thân. Nhưng 2 năm sau, vụ án được lật lại vì sai sót trong lời khai của một cảnh sát. Tháng 9/2004, Dionne được đưa ra xét xử lần thứ ba nhưng đã nhận tội ngộ sát và chịu án 10 năm tù. Cô được trả tự do vào tháng 7/2011.

Vụ án về Lance Herndon gây chú ý khi xuất hiện trong loạt phim hình sự Snapped (2005) và tập phim The Millionaire's Mistress của series điều tra Scorned: Love Kills (2013). Năm 2007, tác giả Ron Stodghill ra mắt cuốn sách Redbone: Money, Malice, and Murder in Atlanta nói về vụ án này.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)