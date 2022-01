Bẫy tình 'ngọt ngào' của bạn trai mới quen

SingaporeKhi bạn gái "biến mất" trên biển, Sunny Ang nghĩ đã gây án hoàn hảo, nhưng anh ta vẫn không thoát tội, dù thi thể không tìm thấy.

Sunny Ang Soo Suan sống trong gia đình trung lưu, thông minh nhưng liều lĩnh. Năm 1957, Ang bỏ dở việc học làm giáo viên, nhận học bổng của chính phủ để trở thành phi công thương mại, nhưng bị đuổi giữa chừng vì phớt lờ các quy định về an toàn.

Ang từng tham gia giải Grand Prix Singapore năm 1961 nhưng sau đó bị bắt vì lái xe cẩu thả, đâm chết một người đi bộ. Năm 1962, Ang bị quản chế vì cố gắng ăn trộm. Cùng năm, Ang bắt đầu học để lấy bằng luật, nhưng bị phá sản.

Jenny Cheok Cheng Kid là nhân viên phục vụ tại quán bar và nhà hàng Odeon ở đường North Bridge, chỉ học đến lớp 3. Cô được trả 90 USD một tháng, nguồn thu nhập chính là 10 USD tiền boa từ khách mỗi ngày. Cheok có hai con đang sống với chồng cũ.

Cheok gặp Ang vào năm 1963, khi đó cô 22 tuổi còn anh ta 24 tuổi. Cheok hạnh phúc trước sự quan tâm chu đáo và hoàn toàn bị anh ta "bỏ bùa".

Ngày 27/8/1963, chỉ vài tháng sau khi gặp nhau, Cheok mất tích trong một chuyến đi lặn gần đảo Sisters' Islands. Những gì còn lại là một chiếc chân vịt cô từng đeo. Nó đã bị cắt sạch sẽ ở phần trên và dưới, bởi một dụng cụ sắc bén như dao hoặc lưỡi lam.

Theo chuyên gia, việc mất một chiếc chân vịt sẽ khiến thợ lặn mất thăng bằng và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Cheok, một người lặn không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ hoảng sợ và bị đuối nước trong dòng chảy xoáy mạnh xung quanh các hòn đảo.

Người nhái của Hải quân Hoàng gia được cử đi tìm thi thể của Cheok ở vùng biển ngoài đảo Sisters' Islands. Ảnh: ST File

Sự nghi ngờ đổ dồn lên Ang, một thợ lặn lành nghề, vì nhận được khoản tiền lớn từ các hợp đồng bảo hiểm anh ta mua cho Cheok ngay sau khi họ gặp nhau.

Khi Cheok mất tích, số tiền bảo hiểm tai nạn của cô đã lên tới 400.000 USD. Các khoản thanh toán được chuyển đến mẹ của Ang hoặc về dưới danh nghĩa tài sản của Cheok. Ba tuần trước khi cô mất tích, Ang đưa bạn gái đi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của cô cho mẹ anh.

Một ngày trước khi Cheok mất tích, một trong những hợp đồng bảo hiểm của cô hết hạn. Ba tiếng trước chuyến đi lặn định mệnh, Ang gia hạn hợp đồng thêm chỉ 5 ngày.

Tổng số tiền thanh toán sẽ lên tới 900.000 USD nếu một số công ty bảo hiểm không nghi ngờ.

Theo một nhân chứng từ công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern, Cheok từng thử nộp đơn làm hợp đồng bảo hiểm trị giá 40.000 USD. Hợp đồng này chi trả số tiền gấp đôi nếu người được bảo hiểm chết vì nguyên nhân tự nhiên và gấp bốn lần, tức là 160.000 USD, nếu tử vong do tai nạn. Trước đó, Cheok muốn mua loại bảo hiểm chi trả 200.000 USD bồi thường tai nạn.

Trong các hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn khác mà Ang thương lượng cho Cheok, anh ta nói dối rằng bạn gái muốn học lái máy bay và là người thừa kế của một trang trại gà. Sự thật là Cheok đã nghỉ việc một tháng trước khi mất tích, chỉ còn lại chút tiền không đủ trả phí bảo hiểm.

Trước khi xảy ra sự cố lặn, Ang đã mượn xe của một người bạn và chở Cheok đến Kuala Lumpur chơi. Nhưng chuyến đi bị rút ngắn sau một cơn đau dạ dày.

Trước khi lên xe trở về, Ang mua bảo hiểm tai nạn trị giá 30.000 USD cho bản thân và 100.000 USD cho bạn gái. Xe của họ gặp tai nạn trên đường về. Ang, vốn là tay đua đủ kỹ năng để tham dự Grand Prix, nói nguyên nhân là anh cố tránh một con chó. Phần ghế phụ của xe bị hư hỏng nặng nhất nhưng Cheok may mắn thoát ra được với những vết bầm tím.

Một ngày sau khi Cheok mất tích, Ang đến các công ty bảo hiểm để nói với họ rằng cô gặp tai nạn và được cho là bị chết đuối hoặc bị cá mập tấn công.

Sunny Ang xuất hiện tại tòa. Ảnh: ST File

Tháng 4/1965, Sunny Ang bị đưa ra xét xử với cáo buộc giết người tại một trong những phiên tòa kỳ lạ và thu hút sự chú ý nhất ở Singapore. Đây là vụ án giết người đầu tiên được đưa ra xét xử mà không có thi thể. Công tố viên truy tố hoàn toàn dựa trên bằng chứng gián tiếp.

Công tố viên Francis T. Seow nhấn mạnh rằng quan niệm một người không thể bị buộc tội giết người khi thi thể nạn nhân chưa hoặc không thể được tìm thấy, là sai lầm. Bởi điều đó có nghĩa là những tên sát nhân xảo quyệt sẽ trốn tội bằng cách phi tang xác.

Yusuf Ahmad, người lái thuyền đưa cặp đôi ra khơi, là nhân chứng quan trọng của bên công tố trong phiên tòa xét xử Ang. Yusuf nói bị cáo cư xử "bình thường" trong suốt chuyến đi, dù bạn gái của anh ta có thể đã chết.

Chiều 27/8, Ang và Cheok thuê thuyền của Yusuf ở Jardine Steps trong ba tiếng với giá 12 USD. Sau 30 phút đi thuyền, Ang bảo Yusuf thả neo ở giữa eo biển, rồi thả dây dẫn đường.

Ang mặc quần bơi, mang theo ba bình dưỡng khí, hai đôi chân vịt, hai con dao, một chiếc rìu nhỏ, thiết bị lặn và một đài bán dẫn. Cheok đeo đai lặn có gắn rìu, dao và tạ kim loại. Sử dụng dây dẫn đường, cô xuống nước một mình dù không hề có kinh nghiệm lặn và kỹ năng bơi lội cũng không quá thành thạo.

Khoảng 10 phút sau, Cheok nổi lên. Ang đổi bình dưỡng khí rồi cô lại lặn xuống nước. Lúc này, Ang bắt đầu kiểm tra bình khí của mình và phát hiện nó bị rò rỉ. Anh ta nói dây gioăng có vấn đề. Người lái thuyền giúp sửa chữa nhưng không thành công. Cheok lúc đó vẫn đang ở dưới nước.

Sau đó Ang giật mạnh sợi dây dẫn đường ba lần và hỏi: "Cô gái đâu?". Yusuf nói không biết. Ang giật dây thêm ba lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng bạn gái. Ang kéo sợi dây lên và bảo Yusuf tìm bọt khí trong nước nhưng không có.

Hai người quyết định đến đảo St John gần đó để gọi cảnh sát. Yusuf kéo neo, lượn vài vòng để tìm bong bóng rồi rời đi. Không ai nhảy xuống nước tìm kiếm Cheok.

Trên đường đến đảo, Ang không hề yêu cầu Yusuf tăng tốc, cũng không vội vã lên đảo như phản ứng thường thấy của một người bạn trai tuyệt vọng. Anh ta còn thay quần bơi bằng trang phục dạo phố. Ang trở lại bến cùng một nhân viên bảo vệ, người này đề nghị đón năm ngư dân từ hòn đảo khác gần đó đến nơi Cheok mất tích để lặn xuống nước tìm kiếm. Mình Ang ở lại trên thuyền.

Trong phiên tòa, Sunny Ang liên tục bị hỏi tại sao không xuống nước tìm kiếm Jenny Cheok dù có mang theo thiết bị lặn. Ang biện hộ rằng anh ta nghĩ có thể bạn gái bị cá mập tấn công. Ang cũng được hỏi tại sao Cheok lại xuống nước trước dẫu cô không có kinh nghiệm. Anh ta trả lời rằng đó là vấn đề "lịch thiệp", luôn "ưu tiên phụ nữ".

Ngày 18/5/1965, bồi thẩm đoàn chỉ mất hai tiếng để phán Ang có tội. Tòa nhận định Ang đã sát hại Cheok vì lợi ích cá nhân, cố ngụy tạo thành vụ tai nạn và thực hiện tội ác với sự bình tĩnh, lạnh lùng tuyệt đối.

Ang bị treo cổ ngày 6/2/1967.

Vụ án Sunny Ang được ghi chép trong sách điện tử Guilty As Charged: 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965, xuất bản vào tháng 7/2015.

Tuệ Anh (Theo Straitstimes)