Triệu chứng phân biệt sốt xuất huyết với Covid-19

Biểu hiện ban đầu của sốt xuất huyết và Covid-19 đều sốt, làm thế nào để phân biệt được hai bệnh này? (Nguyễn Văn Hải, 36 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Covid-19 là bệnh truyền nhiễm do nCoV gây nên, chủ yếu lây truyền qua các giọt bắn tạo ra khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc thở ra. Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm do virus Dengue lây truyền qua muỗi đốt. Vì cả hai bệnh đều có thể gây tử vong, do đó việc hiểu rõ bản chất và phân biệt các đặc điểm của chúng là quan trọng.

Phần lớn người mắc sốt xuất huyết và Covid-19 đều có biểu hiện nhẹ và có thể tự phục hồi tại nhà. Các triệu chứng thường kéo dài vài ngày và giảm dần sau một tuần. Tuy nhiên, cả hai bệnh cũng có thể gây triệu chứng nặng, thậm chí nguy cơ tử vong. Bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể bị bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng và nhiễm Covid-19 nặng. Người mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường và béo phì... là đối tượng nguy cơ cao.

Người nhiễm Dengue có thể khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, đau sau hốc mắt; thường diễn tiến nặng với thất thoát huyết tương và sốc vào ngày 4-5 của bệnh khi giảm sốt và hồi phục vào ngày thứ 6-7 của bệnh. Người bệnh bị sốt cao đột ngột liên tục 2-3 ngày mà nghi ngờ bị nhiễm virus Dengue, cần đi khám để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh lý. Các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết bao gồm: nôn dai dẳng, chảy máu niêm mạc, khó thở, lừ đừ hoặc bồn chồn, hạ huyết áp tư thế, gan to và tăng dung tích hồng cầu.

Trong khi đó, người mắc Covid-19 thường khởi phát với sốt, mất khứu giác, vị giác và diễn tiến đến khó thở và giảm oxy máu sau 7 ngày của bệnh. Các dấu hiệu cảnh báo Covid-19 bao gồm khó thở, đau hay nặng ngực, lú lẫn, không thể đánh thức hoặc tỉnh táo, môi hoặc mặt hơi xanh.

Các biến chứng của cả bệnh sốt xuất huyết và Covid-19 có thể phát triển trước khi có kết quả xét nghiệm. Xử trí của bác sĩ sẽ dựa trên các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân.

Hiện chưa có vaccine phòng sốt xuất huyết, biện pháp bảo vệ chủ yếu là tránh muỗi đốt. Đối với Covid-19, biện pháp phòng bệnh hiệu quả là tiêm vaccine Covid-19 và tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Phước Truyền

Phòng khám Nhi - Tiêm ngừa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM