Triệt lông vùng kín có lây nhiễm HPV?

Tôi muốn đi triệt lông vùng kín thì có nguy cơ lây nhiễm virus HPV không? Tôi cần làm gì để phòng ngừa? (Kim Oanh, 24 tuổi, Cần Thơ).

Trả lời:

Ngoài lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, HPV còn có thể lây truyền qua sử dụng chung đồ dùng cá nhân, tiếp xúc với các dụng cụ dính mầm bệnh. Việc sử dụng các dụng cụ như cắt tỉa lông, máy chiếu laser để triệt lông vùng kín nếu không được vô trùng có thể lây nhiễm sùi mào gà do HPV. Một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ năm 2020 chỉ ra, việc sử dụng chung đồ dùng trong phương pháp triệt lông vùng kín có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV.

Bạn nên tìm hiểu kỹ phương pháp làm đẹp, chỉ nên loại bỏ lông ở vùng này khi quá dày, trước khi sinh nở hoặc thực hiện các phẫu thuật phụ khoa. Thực tế, nhiều cách làm đẹp phản tác dụng, khiến lông mọc lại, dễ tổn thương da...

Bạn nên thực hiện ở địa chỉ uy tín, chú ý vấn đề vệ sinh, sát khuẩn tay trước khi tẩy lông, tiệt trùng đúng cách thiết bị tẩy lông như máy laser. Các loại thuốc, sáp tẩy lông đều có khả năng kích ứng, cần thử trước tại vùng da tay, chân nếu an toàn mới nên thực hiện tại vùng kín.

Thủ thuật triệt lông không an toàn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV và bệnh truyền nhiễm khác. Ảnh minh họa: Vecteezy

Sau khi tẩy lông, nếu có tình trạng sưng tấy, trầy da, chảy máu, loét, cần khám ngay ở cơ sở y tế có chuyên khoa. Bạn 24 tuổi nên tiêm vaccine HPV càng sớm càng tốt. Lý do, HPV ngoài gây ra sùi mào gà, còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác như ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hậu môn, ung thư dương vật, ung thư hầu họng...

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV. Vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho bé gái và phụ nữ tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9, phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định cho cả nam và nữ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Trẻ từ 9-14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu 6 tháng. Người từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Ngoài tiêm vaccine, bạn nên tình dục an toàn, sử dụng thêm vaccine ngừa viêm gan B với lịch tiêm 3 mũi trong vòng 7 tháng. Lý do, bệnh này cũng nằm trong nhóm các bệnh có thể lây nhiễm khi làm đẹp không an toàn.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa miền Bắc, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC