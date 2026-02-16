Treo biển 'chỉ nhận lì xì dưới 20 K' để khách bớt áp lực

Trước Tết, anh chị tôi làm cái bảng thông báo to, để ngay cửa ra vào với nội dung: 'Các cháu chỉ nhận lì xì từ 20 K trở xuống'.

Tôi có nhà người quen đã 'hóa giải' được vấn nạn lì xì bằng cách làm một cái bảng thông báo thật to để ngay cửa ra vào với nội dung: 'Các cháu trong nhà chỉ xin nhận lì xì từ 20 K trở xuống, cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã ghé chơi'. Trước Tết, anh chị cũng đăng hình tấm bảng này lên Facebook để khách khứa chuẩn bị tinh thần từ trước, khỏi rơi vào cảnh khó xử khi tới nhà mới biết. Và tất nhiên, anh chị cũng chỉ chuẩn bị những bao lì xì mệnh giá 20 K để mừng tuổi cho các cháu tới chơi nhà.

Bước chân vào nhà anh chị, tôi thấy tục lì xì trở về đúng ý nghĩa ban đầu của nó. Khách khứa tới chơi và lì xì các cháu nhỏ thoải mái cũng không lo 'viêm màng túi'. Khi tinh thần được thoải mái phơi phới, việc đi chúc Tết nhau mới thực sự ý nghĩa".

Đó là chia sẻ của độc giả Ba bích xung quanh câu chuyện "Áp lực lì xì ngày Tết". Lì xì với ý nghĩa ban đầu là phần quà may mắn đầu năm, theo thời gian ngày càng nặng về kinh tế, tài chính khiến cho người thực hành chịu áp lực. Thực tế, phong tục may mắn đầu năm giờ không còn dừng lại ở mệnh giá 10.000 đồng hay 20.000 đồng như trước mà tăng theo chi phí đời sống. Tiền mừng tuổi ngày càng vượt khả năng tài chính, nhiều người chọn không lì xì hoặc cắt giảm để tiết kiệm.

Nói về cách lì xì của bản thân, bạn đọc Manhtuann gợi ý: "Cách đây ba năm tôi về quê đi chúc Tết bạn bè, mới vừa ngồi vào chưa kịp uống ngụm nước, đám nhỏ con nhà bạn đã chen ngang câu chuyện của người lớn: Chú lì xì cho con đi'. Tôi ngại ngùng rút phong bao ra mừng tuổi cho các cháu. Ai ngờ, tụi nhỏ mở phong bao ngay trước mặt người lớn rồi bĩu môi: 'Sài Gòn về mà mừng mỗi năm chục'. Lòng dạ tôi lúc đó tái tê, vậy mà ba mẹ chúng chỉ trố mắt nhìn tôi, cười ngượng, mà không dạy bảo con cái câu nào.

Năm nay, gia đình tôi cũng về quê và đã chuẫn bị sẵn mỗi phong bì chỉ 50 K cho những đứa nhỏ con của bạn bè và chỉ mừng tuổi những đứa bé từ 12 tuổi trở xuống. Những đứa lớn tuổi hơn sẽ không được lì xì và đứa nào chê ít tôi cũng mặc kệ. Con cái của chúng tôi đã học thuộc bài khi nhận được lì xì rằng phải mang bao vào phòng mới được mở và chỉ được phép nhận từ 50 K trở xuống, nếu hơn sẽ mang ra trả bớt lại. Tuy làm vậy có hơi cứng nhắc một chút nhưng tôi thà dứt khoát để tạo thông lệ tốt cho những năm sau".

>> Tôi trả lễ khi con gái được bạn lì xì 500.000 đồng

Trong khi đó, độc giả Sadietran chọn cách lì xì tiền mệnh giá nhỏ: "Tôi vẫn giữ thói quen chỉ lì xì trẻ nhỏ 10-20 nghìn đồng để lấy may. Nhiều người mắc bệnh sĩ diện nên mừng tuổi lấy được. Còn tôi, dù thu nhập có khi lên tới cả trăm triệu một tháng, nhưng ngoại trừ các mối quan hệ quan trọng, bạn bè thân thiết thì mới mừng 50-500 K. Bố mẹ, chị em, cháu ruột tôi có thể mừng tới cả tiền triệu. Còn các mối quan hệ kiểu đãi môi thì tôi nhát quyết chỉ mừng 10-20 K để lấy may".

Cùng chung quan điểm, bạn đọc Skyline bình luận: "Riêng tôi bao năm nay chỉ mừng tuổi con cái và mấy đứa cháu nhỏ dưới 18 tuổi khoảng 50 K mỗi đứa. Còn ai lớn hơn thì tự hiểu không có gì, đừng nhìn ngóng tôi. Tôi đã tuyên bố điều này với cả hai bên nội - ngoại. Với đồng nghiệp tôi càng không lì xì vì Tết không ghé nhà ai cả".

"Từ gần 20 năm trước, tôi đã thường lì xì nhân viên của mình tất cả mệnh giá tiền từ 1.000 đến 100.000 đồng, tổng cộng là 188 K - một con số đẹp để lấy may. Nhưng sau này, tôi mừng đơn giản hơn: đồng giá 100 K. Còn đối với người khác ngoài ruột thịt, tôi chỉ mừng 50 K tiền mới, vì giá trị cũng vừa phải, và nhất là đây là tờ tiền duy nhất có màu hồng đỏ, rất đẹp, may mắn. Đừng để việc lì xì bị biến tướng thành những áp lực vô hình", độc giả Hoàng HG nói thêm.

Thành Lê tổng hợp