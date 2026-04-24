Trẻ mắc tay chân miệng có chậm phát triển trí tuệ?

Con tôi 13 tháng, mắc tay chân miệng. Nghe nói trẻ bệnh nặng sẽ chậm phát triển trí tuệ, có đúng không, làm sao để phòng tránh? (Phương Thảo, 33 tuổi, TP HCM)

Trẻ mắc tay chân miệng do virus EV71 có thể gặp biến chứng thần kinh như viêm màng não, viêm thân não, rối loạn tim mạch, hô hấp. Sau bệnh, một số trẻ có di chứng teo cơ, yếu chi, phải thở máy kéo dài.

Một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, dựa trên dữ liệu của 142 trẻ từng nhiễm chủng Enterovirus 71 (EV71) kèm theo tổn thương hệ thần kinh trung ương. Kết quả cho thấy có 5% trẻ bị tổn thương hệ thần kinh trung ương nặng có biểu hiện di chứng chậm phát triển thần kinh. Những trẻ kèm suy tim phổi có tỷ lệ mắc di chứng này cao hơn, lên tới 75% và 64% bệnh nhân bị yếu và teo chi, 61% cần nuôi ăn qua ống và 57% hỗ trợ thở máy. Tuy vậy, không phải mọi ca tay chân miệng nặng đều dẫn đến di chứng thần kinh.

Trẻ bị tay chân miệng biến chứng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Con bạn đang mắc tay chân miệng, hãy quan sát trẻ thường xuyên để kịp thời phát hiện các dấu hiệu cảnh báo biến chứng thần kinh như: sốt cao khó hạ, giật mình chới với, run tay chân, đi loạng choạng, ngủ gà, kích thích...

Virus tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa khi hít nước bọt, chạm dịch từ nốt ban vỡ hoặc tiếp xúc gián tiếp qua sàn nhà, đồ chơi, thói quen mút tay... Bệnh chưa có thuốc đặc hiệu, trẻ có thể tái nhiễm nhiều lần do các chủng virus khác nhau, nên vẫn cần phòng ngừa sau khi mắc.

Phụ huynh nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ lớn rửa tay để tránh lây cho trẻ nhỏ; vệ sinh đồ chơi, nhà cửa, bề mặt tiếp xúc; đảm bảo dinh dưỡng, cho trẻ tiếp xúc ánh nắng sớm. Việt Nam đã phê duyệt vaccine phòng chủng EV71, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang xúc tiến triển khai sớm tại Việt Nam. Ngoài tay chân miệng, cha mẹ cũng cần phòng các bệnh đã có vaccine như cúm, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu, quai bị, sởi, viêm gan B, HPV...

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC