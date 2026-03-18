Bộ Y tế cấp phép vaccine tay chân miệng

Vaccine phòng virus EV71 gây bệnh tay chân miệng, được cấp phép lưu hành ngày 17/3, là vaccine đầu tiên phòng bệnh này tại Việt Nam.

Vaccine Envacgen (EV71) do Đài Loan sản xuất, dự kiến được triển khai vào cuối năm nay và sử dụng cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi. Trước đó, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên hơn 3.000 trẻ với 80% là trẻ Việt Nam, cho thấy hiệu lực bảo vệ đạt 96,8% với chủng EV71. Dữ liệu theo dõi dài hạn cũng chứng minh đáp ứng miễn dịch duy trì ít nhất 5 năm và vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Tay chân miệng lưu hành quanh năm, thường tăng vào mùa xuân - hè và chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 107.000 ca, tăng gần 29% so với năm trước; sang 2026 nhiều địa phương tiếp tục xuất hiện ổ dịch, riêng TP HCM có hơn 6.400 ca.

EV71 là chủng nguy hiểm nhất, liên quan phần lớn ca nặng và tử vong do biến chứng thần kinh, hô hấp. Các đợt dịch lớn 2011, 2021 và 2023 đều ghi nhận sự lưu hành mạnh của EV71; riêng năm 2023 có hơn 180.000 ca mắc và 31 ca tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine EV71 không phòng được tất cả chủng virus gây tay chân miệng. Do đó, bên cạnh tiêm chủng, gia đình vẫn cần thực hiện và hướng dẫn trẻ các biện pháp phòng bệnh khác như rửa tay, vệ sinh đồ chơi, khử khuẩn bề mặt, tránh tiếp xúc người bệnh. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, cần đưa đi khám ngay.

Văn Hà