Trẻ đến trường vui khỏe

Trẻ được vui chơi học tập, dạy kỹ năng phòng chống dịch bệnh, biết bảo vệ chính mình, và giữ gìn cho mọi người xung quanh.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng Covid-19, mà tất cả các nước trên thế giới đều có những khó khăn, lo lắng nhất định. Tuy nhiên, tại nước ta, việc kiểm soát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả cao, nên này 15/5 vừa qua, trẻ mầm non được đến trường lần lượt, tùy theo khối tuổi.

Khi trở lại với trường lớp, thầy cô, học sinh, phụ huynh đều chung tâm trạng vui mừng phấn khởi, do lâu ngày vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mà phải cách ly xã hội, sự giao tiếp, học hỏi, chịu rất nhiều những buồn chán, lo âu. Khi Nhà nước, Chính phủ tạo được một môi trường an toàn, yên tâm thì số lượng học sinh đến trường rất đông đủ, với tinh thần rất thoải mái nhẹ nhàng, vui tươi.

Một giờ đọc sách vui tươi của trẻ.

Bên cạnh đó, các trường mầm non, đặc biệt là ở trường tôi, có những hoạt động phòng chống dịch hiệu quả, song song với việc dạy và học. Những hoạt động như dạy trẻ rửa tay, vệ sinh cá nhân luôn sạch sẽ với đồ dùng ký hiệu cá nhân riêng tư, dạy trẻ biết cách đeo khẩu trang đúng, đeo những lúc nào, có những biện pháp giáo dục, dạy trẻ biết ý thức tự bảo vệ mình trước dịch bệnh.

Một số hoạt động như: đo thân nhiệt trẻ trước khi vào trường, lấy thông tin tất cả những trẻ xin nghỉ phép để theo dõi hàng ngày nhằm xác định trẻ nghỉ vì nguyên nhân gì, trang bị dung dịch sát khuẩn rửa tay khô cho trẻ trước khi vào lớp, nước rửa tay trong lớp, cho trẻ rửa bất cứ khi nào thấy tay mình bị bẩn, trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh.

Các em được dạy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đồ dùng ký hiệu cá nhân riêng.

Có thể xác nhận rằng, chính nhờ những biện pháp đó, thực tế tại trường tôi đã làm và các trường bạn, cho nên môi trường học tập, cho đến nay hoàn toàn kiểm soát được tất cả thông tin y tế của trẻ. Nhờ đó, môi trường học tập của các cháu mầm non thật sự là một môi trường an toàn, cha mẹ an tâm. Trẻ được vui chơi học tập, dạy những kỹ năng phòng chống bệnh, biết bảo vệ chính mình và giữ gìn cho mọi người xung quanh.

Đây là một thành quả không riêng gì của một trường mà là hiệu quả của việc chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cơ quan, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ Thị Xuân Đà

