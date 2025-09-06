Trẻ dậy thì sớm dễ nhiễm HPV đúng không?

Con trai tôi 7 tuổi, được chẩn đoán dậy thì sớm thì có nguy cơ lây nhiễm virus HPV không, cần phòng ngừa thế nào? (Linh An, 29 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời:

HPV là virus gây u nhú ở người, dễ lây lan qua đường quan hệ tình dục, bao gồm quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn, đường miệng. Người từng quan hệ tình dục đều có nguy cơ lây nhiễm vào một thời điểm nào đó trong đời.

Ngoài ra, HPV lây qua sử dụng chung đồ dùng cá nhân có chứa dịch tiết người bệnh dù tỷ lệ thấp. Ở đường lây này, virus HPV sẽ xâm nhập vào cơ thể qua các vết nứt, trầy xước trên da như ở môi, hậu môn, bộ phận sinh dục, niêm mạc miệng, mũi, mắt...

Còn dậy thì sớm là tình trạng trẻ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu trưởng thành sớm hơn trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Trẻ dậy thì sớm sẽ thay đổi hormone và phát triển nhanh hệ xương, cơ bắp, cơ quan sinh sản, xuất hiện lông mu, thay đổi giọng nói.

Phụ huynh nên đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn dậy thì sớm, tránh để trẻ nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục. Ảnh minh họa: Vecteezy

Trẻ dậy thì sớm ít có khả năng lây nhiễm HPV nếu không xảy ra quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với virus. Tuy nhiên, trẻ dậy thì sớm thường có chiều cao, tâm lý, bề ngoài lớn hơn so với tuổi, dẫn tới nguy cơ bị xâm hại tình dục. Trẻ cũng có xu hướng tò mò giới tính, quan hệ tình dục sớm để lại hậu quả như mắc các bệnh dễ lây qua đường tình dục như HIV, HPV, viêm gan B. Do đó, bạn nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để điều trị dậy thì sớm cho con và trò chuyện cùng con, nhằm giúp con hiểu các vấn đề về giới tính, biết cách bảo vệ bản thân.

Bạn cũng nên hướng dẫn con tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác, ngủ sớm, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động dã ngoại nhằm phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng. Bữa ăn của bé nên có đủ chất dinh dưỡng, tránh sử dụng nhiều nước ngọt, thức ăn nhanh, thức ăn nhiều năng lượng.

Các bệnh như sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, ung thư vùng hầu họng, ung thư hậu môn... do nhiều type virus HPV gây ra đã có hai loại vaccine phòng ngừa.

Trong đó, vaccine Gardasil phòng 4 type 6, 11, 16, 18, chỉ định cho bé gái và phụ nữ trong tuổi 9-26. Vaccine thế hệ mới Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định cho nam và nữ trong tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%.

Con bạn năm nay 7 tuổi, còn hai năm nữa sẽ đến tuổi tiêm ngừa. Nếu lo lắng về việc lây nhiễm virus HPV của con, bạn giúp con phòng ngừa bằng các biện pháp trên, nên tiêm ngừa khi bé đủ tuổi. Bé trai từ 9 đến dưới 15 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil 9, giúp tiết kiệm tài chính và thời gian, bảo vệ sớm cho con.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC