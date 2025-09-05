Giảm số mũi vaccine phòng HPV 4 chủng cho bé gái

Bé gái từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil ngừa 4 chủng HPV, thay cho ba mũi như trước, giúp tiết kiệm chi phí.

Khoảng cách giữa hai mũi tiêm được kéo dài hơn với thời gian 6-12 tháng, thay cho ba mũi trong vòng 6 tháng. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chấp thuận các thay đổi trên sau khi họp với Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hồi tháng 1.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, nghiên cứu chứng minh trẻ vị thành niên tiêm hai liều Gardasil tương đương với người 16-26 tuổi tiêm ba liều. Như vậy, phác đồ giảm liều vẫn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí tiêm chủng, đồng thời tăng tuân thủ lịch tiêm. Nhiều trẻ được tiếp cận vaccine, hiệu quả bảo vệ cộng đồng tăng lên, trong đó giảm số ca mắc ung thư cổ tử cung và các bệnh lý khác do HPV.

"Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung tại Việt Nam theo chủ trương của Bộ Y tế", bác sĩ Chính nói.

Bé Tú Anh, hơn 9 tuổi tiêm vaccine ngừa 4 chủng HPV tại Trung tâm VNVC Nguyễn Duy Trinh 2, phường Long Trường, TP HCM, chiều 4/9. Ảnh: Diệu Thuần

Bác sĩ Chính nói thêm theo các nghiên cứu, hai chủng HPV 16 và 18 là nguyên nhân gây ra khoảng 70% ca mắc ung thư cổ tử cung. Khoảng 90% trường hợp mắc sùi mào gà do 2 chủng 6 và 11 gây ra.

Tuổi 9 đến dưới 14 được xem là "tuổi vàng" để tiêm vaccine HPV. Lúc này, hệ miễn dịch của trẻ đáp ứng tốt nhất, có khả năng phòng bệnh từ trước khi có nguy cơ tiếp xúc với virus HPV, giảm thiểu rủi ro mắc.

Vaccine Gardasil được phê duyệt và đưa vào sử dụng tại Việt Nam từ tháng 11/2015, tức gần 10 năm. Gardasil có tác dụng phòng bốn chủng HPV, gồm: hai chủng HPV 16 và 18 gây ung thư cổ tử cung; hai chủng 6, 11 gây sùi mào gà. Gardasil chỉ sử dụng cho nữ giới 9-26 tuổi.

Hiện vaccine có mặt tại tiêm chủng dịch vụ, với giá hơn 1,7 triệu đồng/mũi. Gần 240 trung tâm tiêm chủng của VNVC đang triển khai phác đồ tiêm mới trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Việt Nam có loại vaccine thế hệ mới là Gardasil 9 phòng ngừa 9 chủng virus HPV, giá hơn 2,9 triệu đồng/mũi, tiêm cho nam và nữ. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi; người trên 15 tuổi đến dưới 46 tuổi tiêm ba mũi.

Gia Bình