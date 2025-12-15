Thêm vaccine phòng RSV cho người cao tuổi

Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vaccine phòng virus hợp bào hô hấp RSV mới, dành cho người cao tuổi, bệnh mạn tính từ ngày 14/12.

Vaccine do Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh) sản xuất, là loại đầu tiên có chất bổ trợ chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên và mắc bệnh mạn tính. Công nghệ này giúp nhận diện virus sớm và chính xác hơn, từ đó phòng bệnh hiệu quả và bền vững ở người sức khỏe yếu, hệ miễn dịch lão hóa khi cao tuổi, mắc bệnh mạn tính.

Mỗi người chỉ cần tiêm một liều. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế sức khỏe với VNVC, cũng đồng thời triển khai tiêm vaccine này.

Người cao tuổi, bệnh nền được bác sĩ khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin RSV của GSK tại VNVC Hoàng Văn Thụ, TP HCM, ngày 14/12. Ảnh: Nhân Lê

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vaccine được phê duyệt tại gần 70 quốc gia, với hơn 10 triệu liều sử dụng. Tài liệu nghiên cứu lâm sàng trên 25.000 người chứng minh vaccine đạt hiệu quả bảo vệ hơn 82% ở người trên 60 tuổi, gần 95% ở người có ít nhất một bệnh nền.

RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện. Ở người cao tuổi, đặc biệt khi có bệnh nền như tim mạch, COPD, đái tháo đường, suy thận..., nhiễm RSV thường diễn tiến nhanh, dễ biến chứng nặng làm tăng nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch cấp.

Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật do RSV gây ra cho người lớn từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia có thu nhập cao đăng trên Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, RSV gây khoảng 5,2 triệu ca bệnh và 33.000 ca tử vong nội viện mỗi năm ở người trên 60 tuổi tại các nước thu nhập cao. Một phân tích công bố vào tháng 11/2022 trên ESWI, diễn đàn khoa học uy tín về cúm và bệnh hô hấp tại châu Âu, cũng xác nhận RSV là nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người trên 60 tuổi tại các quốc gia thu nhập cao, với hàng trăm nghìn ca nhập viện mỗi năm.

Tại Việt Nam, các bệnh viện cũng thường xuyên ghi nhận bệnh nhân cao tuổi trở nặng do RSV. TS.BS.CKII Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết từng gặp bệnh nhân nam 58 tuổi có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, nhập viện vì ho, đau ngực. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm RSV, đồng nhiễm Covid-19 và cúm A, diễn tiến nặng xuất huyết não, dù đã có phác đồ chuyên sâu và máy móc hiện đại nhưng bệnh nhân không đáp ứng điều trị và tử vong.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, là một trong những người đầu tiên tiêm vaccine phòng RSV của GSK tại VNVC Trường Chinh (Hà Nội). Ông cho biết RSV là virus gây viêm phổi, dễ diễn tiến nặng và gây nguy cơ tử vong cao ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Hiện công tác giám sát RSV còn hạn chế, chủ yếu tại một số bệnh viện lớn, chưa phản ánh đầy đủ gánh nặng bệnh trong cộng đồng. Theo ông, vaccine giúp bảo vệ nhóm nguy cơ, giảm áp lực điều trị và hạn chế gánh nặng bệnh do RSV.

VNVC là đơn vị tiêm chủng dịch vụ lớn tại Việt Nam, với hơn 250 trung tâm trên toàn quốc. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp đưa về Việt Nam nhiều vaccine và sinh phẩm thế hệ mới khác: phế cầu 15, phế cầu 20, các loại phòng não mô cầu, mũi ngừa RSV của Pfizer cho thai phụ và người từ 60 tuổi, kháng thể đơn dòng RSV của Sanofi cho trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

