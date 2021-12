Trẻ cần lưu ý gì khi quay lại trường học

Bác sĩ lưu ý phụ huynh hướng dẫn con quy tắc 5K, rửa tay, sát khuẩn vòm họng... khi quay lại trường học, nâng cao sức khỏe thích ứng Covid-19.

Sau 7 tháng học online, sáng 13/12, khoảng hơn 100.000 học sinh lớp 9 và 12 toàn thành phố TP HCM trở lại trường. Phương án phòng chống dịch tại trường học được siết chặt với sự phối hợp giữa nhà trường và y tế địa phương.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2, trừ trường hợp bất khả kháng.

Tại buổi tư vấn trực tuyến chủ đề: "Nâng cao sức khỏe để sống chung với đại dịch", bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Nội Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM đã đặt ra câu hỏi: "Trẻ ở nhà có thực sự an toàn?" Đồng thời chỉ ra nguy cơ cha mẹ, anh chị... vô tình mang virus về nhà sau mỗi ngày tan làm.

Theo bác sĩ, nếu vẫn duy trì hình thức học online, trẻ sẽ gặp nhiều thiệt thòi, khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức, không có cơ hội vui đùa với bạn bè dẫn đến thiếu hụt cảm xúc.

Trước đây, trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm nCoV cao bởi người lớn chưa tiêm chủng và có khả năng lây lan. Tuy nhiên hiện hầu hết người trên 18 tuổi ở TP HCM đã tiêm đủ hai mũi, các bé nên được đến lớp học trực tiếp. Bác sĩ cũng nhận định trẻ F0 có triệu chứng nhẹ và nhanh khỏi hơn người lớn.

"Quá trình di chuyển từ nhà đến nơi học và tại trường, các bé đã được bảo vệ một cách an toàn, tương tự ở nhà. Chẳng may nhiễm bệnh, bé cũng nhanh khỏi. Quan trọng nhất là cần trang bị kịch bản ứng phó tình huống, tránh ảnh hưởng đến thành viên khác trong lớp và các lớp lân cận", bác sĩ Trương Hữu Khanh cho hay.

Các khách mời trong buổi tư vấn trực tuyến. Từ trái qua: MC Phương Thảo, bác sĩ Trương Hữu Khanh và CEO Tracybee Lê Ngọc Thu Trang. Ảnh: Quỳnh Trần

Việt Nam và toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi WHO tuyên bố xếp chủng Omicron vào danh sách đáng lo ngại vào ngày 26/11. Tại Nam Phi, từ khi biến chủng xuất hiện, số ca nhiễm đã tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài tuần. Theo CNN, ít nhất 70 quốc gia, vùng lãnh thổ đã áp dụng các biện pháp hạn chế việc đi lại ở các mức độ khác nhau với người đến từ phía Nam châu Phi nhằm ngăn virus lan rộng.

Theo WHO, Omicron có đến hơn 50 đột biến, trong đó ít nhất 32 đột biến nằm trên protein gai - bộ phận giúp virus dễ bám dính và xâm nhập tế bào của người, gây lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dễ dàng, nghiêm trọng hơn là né miễn dịch.

Để nâng cao sức khỏe sống chung Covid-19, nhất là trẻ trong giai đoạn quay lại trường, bác sĩ lưu ý người dân tuân thủ quy tắc 5K, rửa tay, sát khuẩn vòm họng, thường xuyên tập luyện thể thao, giữ tinh thần tích cực, bổ sung dinh dưỡng và chú trọng chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên về cơ bản, vaccine vẫn là vũ khí bảo vệ cơ thể hiệu quả.

Mọi người và trẻ có thể vệ sinh vòm họng bằng các phương pháp như súc họng bằng nước muối tự pha, nước muối sinh lý hoặc các dung dịch bán trên thị trường. "Cần lưu ý dung dịch sát khuẩn bởi nồng độ cao sẽ gây tổn thương đến tế bào niêm mạc họng. Mức an toàn là 0.9%", bác sĩ Khanh nói thêm.

Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ đưa dung dịch súc họng xuống sâu nhất vùng cổ, ngẩng cao đầu và khò kỹ trong 15 giây. Tuy nhiên, nhiều bé khó thực hiện cách này khi ở trường

Tham dự buổi tư vấn với vai trò khách mời, bà Lê Ngọc Thu Trang - CEO Công ty TNHH Ong Mật Tracybee - chia sẻ nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ, tầm quan trọng của súc họng, bảo vệ hệ hô hấp khi dịch vẫn phức tạp.

