Keo ong xanh Tracybee tăng gấp ba đơn hàng thời dịch

CEO Tracybee Lê Ngọc Thu Trang chèo lái công ty vượt khó khăn, nỗ lực đáp ứng gấp ba lượng đơn hàng keo ong xanh Brazil của người tiêu dùng.

Tại buổi tư vấn trực tuyến chủ đề "Nâng cao sức khỏe để sống chung đại dịch" hôm 4/12, bà Lê Ngọc Thu Trang - CEO Công ty TNHH Ong Mật Tracybee - cho biết trong bốn tháng dịch cao điểm, Tracybee và tập thể cán bộ, nhân viên gặp nhiều thách thức. Giai đoạn đầu, trụ sở chính công ty phải ngưng hoạt động vì nằm trong ba phường phải cách ly của quận 7 (TP HCM). Bà lập tức điều phối các kho phụ tăng cường sản xuất keo ong xanh - chế phẩm giúp bé khắc phục nỗi lo khó khò nước muối, sát khuẩn vòm họng, giảm viêm họng, hỗ trợ trị ho...

Lượng đơn hàng tăng gấp ba, bốn lần thời dịch khiến CEO Thu Trang vừa mừng, vừa lo. "Thời điểm ấy, nhiệm vụ hàng đầu của tôi là đảm bảo an toàn cho nhân viên. Tiếp đó là kịp thời cung ứng sản phẩm cho nhà các nhà thuốc và đối tác, không vì mục tiêu kinh doanh nữa mà làm sao có thể hỗ trợ người dân một phần nào đó. Tầm nhìn và sứ mệnh ấy đã tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ Tracybee", bà nói.

Nữ CEO chia đội ngũ ra nhiều kho, thực hiện ba tại chỗ. Các thành viên phải xa gia đình, thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất vì khi ấy mua rau, củ, thịt cá... rất khó. Nhiều lúc sợ nguy hiểm, bà yêu cầu ngưng hoạt động. Tuy nhiên các nhân viên lại thuyết phục lãnh đạo, nỗ lực giao keo ong xanh đến nơi người dân cần nhất.

Bà Thu Trang lý giải các nhà thuốc, nhà phân phối bán tốt keo ong xanh Brazil vì sản phẩm hỗ trợ ngắt cơn ho, giảm viêm họng, tăng sức đề kháng và khiến người bệnh dễ chịu hơn. Nhiều người tiêu dùng chọn keo ong dạng xịt là biện pháp sát khuẩn, bảo vệ vòm họng khỏi virus tấn công. Nữ CEO kể: "Nhân viên của tôi nói họ hạnh phúc vì nhận lời cảm ơn mỗi khi giao sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng".

Để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, bà yêu cầu nhân viên vệ sinh tay liên tục, trang bị nhiều nước sát khuẩn chất lượng cao tại kho và mang theo bên người. Khẩu trang N95 đúng chuẩn được phát miễn phí cho từng thành viên. Giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc là điều kiện bắt buộc khi hoạt động sản xuất, giao vận.

Tất cả hàng hóa ra, vào buộc phải xịt khuẩn, thậm chí thức ăn của nhân viên cũng bao bọc cẩn thận. Nguyên vật liệu sản xuất các chế phẩm từ ong cũng xịt khuẩn liên tục và để bên ngoài ngoài. "Nhờ tuân thủ nguyên tắc ấy, may mắn đến hiện tại chưa nhân viên nào của Tracybee nhiễm bệnh. Toàn đội ngũ cũng được phát xịt keo ong xanh để sát khuẩn vòm họng mỗi ngày", bà Thu Trang cho biết.

Nữ CEO quan niệm dù khó khăn hay thịnh vượng, doanh nghiệp cần giữ được giá trị cốt lõi. Để giúp công ty vượt thách thức trong giai đoạn biến động vì Covid-19, người đứng đầu phải vững chãi, lèo lái doanh nghiệp tìm "cơ trong nguy", cải thiện điểm yếu. Kế đến cần quan tâm nhân viên nhiều hơn nữa, hướng tới cộng đồng.

Bà cũng khuyên mọi cá nhân năng tập thể thao, thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý và giữ tinh thần lạc quan. Các phụ huynh cũng quan tâm đến con em mình hơn nữa, sát sao trong các hoạt động thường ngày, giúp bé súc họng đúng cách.

"Tôi tâm đắc ba điểm sau khi lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh. Trong cuộc sống bình thường mới, chúng ta không nên quá thoải mái, vô tình biến mình thành nhịp cầu lây bệnh cho người khác. Thứ hai là cảm xúc của con trẻ trong giai đoạn phát triển, chúng ta suốt ngày đeo khẩu trang khiến các bé không nhìn thấy rõ biểu cảm, học hỏi cảm xúc trên khuôn mặt người lớn. Cuối cùng là tinh thần và hết lòng chăm sóc F0. Mỗi cá nhân cần cảnh giác với những bệnh tiềm ẩn trong cơ thể và nên thường xuyên tầm soát sức khỏe", CEO Thu Trang nói thêm.

