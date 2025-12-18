Trẻ bị dị ứng sữa bò có tiêm được vaccine không?

Con tôi 2 tuổi bị dị ứng với sữa bò, có tiêm được vaccine và có cần lưu ý gì khi đi tiêm không? (Bích Huệ, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Dị ứng sữa bò là dị ứng thực phẩm phổ biến ở trẻ nhỏ do hệ miễn dịch nhận diện sai đạm trong sữa, gây phản ứng từ nhẹ đến nặng như nổi mẩn, phát ban, nôn, khó thở, tiêu chảy. Tình trạng này thường giảm dần và hết khi trẻ khoảng 5 tuổi.

Dị ứng sữa bò không ảnh hưởng đến việc tiêm chủng, nhưng trẻ chỉ được tiêm khi triệu chứng nhẹ hoặc đã ổn định. Trường hợp nặng, trẻ cần điều trị khỏi hoặc có chỉ định của bác sĩ.

Cuối năm, nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, thủy đậu, não mô cầu, phế cầu... đang lưu hành, phụ huynh nên rà soát và bổ sung vaccine cho trẻ.

Trẻ bị dị ứng sữa bò có thể tiêm vaccine, nhưng chỉ tiêm khi triệu chứng nhẹ hoặc đã ổn định: Ảnh: Vecteezy

Việt Nam hiện có 4 loại vaccine cúm phòng A/H3N2, A/H1N1 và cúm B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi, chưa tiêm bao giờ, cần hai mũi cách nhau một tháng và tiêm mũi nhắc lại hàng năm để duy trì miễn dịch.

Vaccine phế cầu có 5 loại, gồm: phế 10, tiêm từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tuổi; phế cầu 13, 15, 20 tiêm từ 6 tuần tuổi; phế cầu 23 tiêm từ 2 tuổi. Các vaccine giúp phòng các chủng phế cầu phổ biến gây viêm phổi, viêm màng não.

Vaccine não mô cầu phòng đủ 5 nhóm huyết thanh A, B, C, Y, W-135 gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, loại sớm nhất tiêm từ 6 tuần tuổi; vaccine viêm não Nhật Bản có ba loại, loại thế hệ mới tiêm từ 9 tháng tuổi.

Trước khi tiêm, bác sĩ sẽ khám sàng lọc, phụ huynh cần cung cấp thông tin về tình trạng dị ứng và thuốc trẻ đang dùng. Không nên cho trẻ uống sữa bò ngay trước và sau tiêm để tránh nhầm lẫn phản ứng. Sau tiêm, trẻ cần theo dõi tại cơ sở y tế ít nhất 30 phút và tại nhà 24-48 giờ. Phản ứng thường nhẹ như sốt, đau chỗ tiêm, mệt mỏi; nếu có dấu hiệu bất thường như sốt cao, co giật, khó thở, tím tái, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC