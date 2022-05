Tranh khỏa thân của Michelangelo giá hơn 23 triệu euro

ParisBức vẽ người đàn ông khỏa thân và hai nhân vật phía sau của danh họa Michelangelo được bán giá 23,2 triệu euro.

A nude man (after Masaccio) and two figures behind him là tác phẩm duy nhất trong phiên Michelangelo's First Nude: A Drawing Rediscovered diễn ra vào hôm 18/5. Theo Christie's, lần đầu tiên kể từ năm 1907, một phiên đấu giá chỉ bán một tác phẩm xuất hiện trên thị trường.

Michelangelo vẽ tác phẩm khi còn trẻ, dựa trên bức bích họa The Baptism of the Neophytes của Masaccio đặt tại nhà thờ Santa Maria del Carmine ở Florence mà ông yêu thích. Họa sĩ tạo sự khác biệt và thể hiện tầm nhìn về vẻ đẹp hình thể con người khi khắc họa nhân vật chính - người đàn ông đang run rẩy - có thân hình cường tráng, cơ bắp. Ông thể hiện sự tinh tế bằng cách dịch chuyển vị trí của bàn chân, đầu hướng thẳng, toàn bộ sức nặng cơ thể như tập trung vào lưng và mông. Thân hình cơ bắp sau này cũng trở thành một trong những điểm nổi bật trong các tác phẩm của Michelangelo.

Họa sĩ vẽ thêm hai người đàn ông, theo phong cách phác thảo, biểu cảm sinh động ở phía sau, không liên quan đến bức họa của Masaccio.

"A nude man (after Masaccio) and two figures behind him" chất liệu bút mực màu nâu trên giấy, kích thước 33x20 cm. Ảnh: Christie's

Theo The Value, con số 23,2 triệu euro (576 tỷ đồng) không đại diện cho giá trị bức tranh. Đến nay, hầu hết tác phẩm nghệ thuật của Michelango được lưu giữ trong các bảo tàng, số ít nằm trong tay tư nhân, vì vậy, hiếm khi xuất hiện trong các cuộc đấu giá. "Những gì được rao bán trên thị trường thường là các bản phác thảo, nghiên cứu chuẩn bị cho tác phẩm nghệ thuật lớn. Điều này giải thích vì sao kỷ lục đấu giá tranh của Michelango không ấn tượng như danh tiếng của ông", The Value nhận định. Trước đó, bức khỏa thân The Risen Christ của họa sĩ bán giá 10 triệu USD vào năm 2000.

Christie's cho biết tác phẩm được nhà sưu tập nghệ thuật Modesto Ignazio Bonaventura Luigi Genevosio mua vào năm 1794 cùng một vài bức vẽ khác. Năm 1803, tranh được bán cho gia đình Borghese. Sau đó, tác phẩm tiếp tục chuyển chủ trong một giao dịch riêng tư. Năm 1907, nghệ sĩ dương cầm Alfred Cortot mua trong cuộc đấu giá của Hôtel Drouot ở Paris. Ông đóng dấu màu đen, viết tay "số 16" bằng bút mực đen ở phía sau tác phẩm. Tranh nằm trong tay tư nhân cho đến năm 2019 khi Christie's được yêu cầu định giá một bộ sưu tập ở Pháp. Tiến sĩ Furio Rinaldi - chuyên gia về các bức vẽ Italy thế kỷ 15 và 16 - khẳng định tác phẩm là của Michelangelo. Paul Joannides - giáo sư danh dự về Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Cambridge, cùng nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật có chung kết luận.

Forbes đưa tin sau khi được phát hiện, chính phủ Pháp tuyên bố tranh là bảo vật quốc gia, nhằm cấm bán ra nước ngoài trong thời gian 30 tháng, giúp các bảo tàng có cơ hội mua lại. Quá thời hạn, chính phủ bỏ công nhận và cấp phép bán tác phẩm mà không có bất kỳ hạn chế nào với các nhà sưu tập trên toàn cầu.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) là họa sĩ, nhà thơ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư bậc thầy của Italy. Ông là một trong những nhân vật hàng đầu của thời kỳ Phục Hưng, giai đoạn hồi sinh của nền văn hóa và học vấn, đánh dấu sự kết thúc của thời Trung cổ. Ông là nghệ sĩ phương Tây đầu tiên được xuất bản tiểu sử ngay khi còn sống. Người đương thời thường gọi ông là Il Divino (người siêu phàm).

Loạt tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ như: bức họa trên trần nhà của nhà thờ Sistine, tượng điêu khắc David, kiệt tác Pietà (Đức mẹ sầu bi), tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh...

Hiểu Nhân