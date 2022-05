Tranh phong cảnh London giá gần 76 triệu USD

Bức "Le Parlement, soleil couchant" vẽ phong cảnh tòa nhà quốc hội ở London của Claude Monet bán giá 75,9 triệu USD.

Tranh được bán trong phiên The Collection of Anne H. Bass của Christie's cuối tuần trước, mô tả cảnh hoàng hôn trên tòa nhà theo phong cách Gothic của London, nhìn từ bên kia sông Thames.

Theo nhà đấu giá, tác phẩm như một viễn cảnh huyền ảo: sắc hồng từ ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, kiến trúc Gothic của tòa nhà hiện lên như một ảo ảnh màu đen, in bóng xuống mặt nước khiến người xem liên tưởng đến lâu dài trong truyện cổ tích. Bức tranh báo trước một kỷ nguyên mới trong hội họa khi các nghệ sĩ được Monet truyền cảm hứng để giải phóng màu sắc nhằm tạo ra bức tranh trừu tượng tuyệt đẹp dựa trên cảnh vật thực.

Le Parlement, soleil couchant (Tòa nhà quốc hội, mặt trời lặn) được phòng trưng bày Durand-Ruel et Cie ở Paris mua lại từ họa sĩ vào tháng 5/1904. Sau đó, tranh được vợ chồng luật sư, chủ ngân hàng người Mỹ William Lowell Putnam mua năm 1907, rồi để lại cho con cháu. Năm 1982, bức tranh thuộc quyền sở hữu của phòng trưng bày Acquavella ở New York.

"Le Parlement, soleil couchant", chất liệu sơn dầu trên vải, kích thước 81,2 x 92 cm, có ghi "Claude Monet 1903" ở phía dưới bên trái tác phẩm. Ảnh: Christie's

Tranh thuộc nhóm 19 tác phẩm về tòa nhà quốc hội được Monet vẽ năm 1900 và 1901, trong đó năm bức thuộc bộ sưu tập tư nhân, 14 bức được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, Bảo tàng Musée d'Orsay ở Paris và Bảo tàng Pushkin ở Moskva...

Theo cuốn Claude Monet: Biographie et catalog raisonné, năm 1900 họa sĩ một mình ngồi thuyền đến London để "cố gắng thực hiện một số góc nhìn về sông Thames". Monet tạm trú tại khách sạn Savoy, có tầm nhìn đẹp: bên trái là cầu Waterloo vắt ngang sông, bên phải là nhà ga Charing Cross. Khung cảnh này xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông.

Sau đó, một chủ đề mới thu hút sự chú ý của họa sĩ là hình ảnh tòa nhà quốc hội nhô cao trên sông Thames, được bao phủ bởi sương mù hoặc tắm mình trong ánh hoàng hôn. Để vẽ được khung cảnh đó, họa sĩ phải di chuyển từ khách sạn tới nơi khác.

Các bức thư của Monet cho thấy ông bắt đầu vẽ bức tranh sau khi đến bệnh viện St. Thomas khám bệnh. Họa sĩ thấy khung cảnh đẹp, xin phép giám đốc bệnh viện cho ông ngồi vẽ trên sân thượng. Le Parlement, soleil couchant ra đời từ đây. Trong một lá thư gửi bà xã Alice, ông viết: "Vào lúc 5h chiều, nhờ mặt trời lặn tuyệt vời trong sương mù, anh bắt đầu sáng tác tại bệnh viện. Giá như em có thể thấy nó đẹp thế nào và anh muốn em ở cạnh trên sân thượng đến nhường nào. Họ nói với anh rằng trời lạnh, anh không nhận ra vì đang chìm đắm vào công việc".

Họa sĩ thường vẽ tranh vào cuối buổi chiều. Monet phân chia thời gian trong ngày thành hai khung: buổi sáng làm việc từ cửa sổ phòng khách sạn, từ bốn giờ chiều, ông đến bệnh viện, đắm mình trong ánh hoàng hôn và chạng vạng. Quy trình làm việc này được họa sĩ thực hiện để nghiên cứu sự thay đổi của ánh sáng từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Trước đó, từ những năm 1880, trong nhiều tác phẩm sơn dầu, ông đã nắm bắt các hiệu ứng chuyển dịch của ánh sáng vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Theo cuốn Turner, Whistler, Monet, thời tiết London thay đổi liên tục khiến họa sĩ cũng phải thay đổi cách làm việc, vẽ nhiều tranh sơn dầu cùng một lúc, hơn là tập trung hoàn thành một tác phẩm, mỗi bức thể hiện một trạng thái ánh sáng khác nhau. "Tại khách sạn Savoy hoặc bệnh viện St. Thomas, từ nơi tôi có thể nắm bắt được tầm nhìn của mình, tôi vẽ hàng trăm bức tranh - về cùng một chủ đề", họa sĩ viết.

Cuối năm 1990, Monet ngừng vẽ tại bệnh viện vì điều kiện thời tiết thay đổi, tuyết và sương mù dày đặc khiến ông không thể nhìn thấy phong cảnh. Họa sĩ trở về quê nhà Paris, Pháp. Năm 1901, Monet quay lại Lodon với hy vọng hoàn thành những tác phẩm của năm trước. Ba ngày đầu, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Sau đó, thời tiết lại thay đổi. "Sáng nay, anh choáng váng khi thấy tuyết rơi khắp nơi. Anh đến bệnh viện nhưng vô ích, không thể làm gì ở đó. Tòa nhà quốc hội bị bao phủ bởi những mảng tuyết trắng và anh phải quay về trên con đường tuyết nhơ nhớp", ông viết trong một bức thư.

15 ngày tiếp theo, họa sĩ vẫn không nhìn thấy ánh mặt trời. Ông bị ốm và buộc phải trở về Pháp. Những năm sau, Monet dùng ký ức của mình để hoàn thành loạt tranh ở London trong xưởng vẽ tại Giverny (Normandie, Pháp), trong đó có bức Le Parlement, soleil couchant.

Năm 1904, họa sĩ tổ chức triển lãm London: Sông Thames, giới thiệu loạt tác phẩm, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Nhà văn Octave Mirbeau viết trong lời tựa của sự kiện: "Monet đã nhìn thấy, trải nghiệm Lodon về bản chất, đặc điểm và ánh sáng. Sương mù ở London dễ thay đổi, khó nắm bắt và phức tạp hơn bầu trời Normandie (Pháp). Cho dù âm u hay tươi sáng, tất cả màu sắc hòa quyện với nhau, phản xạ và có những biến đổi kỳ diệu".

Trong cuốn Monet in the ‘90s: The Series Paintings, một nhà phê bình ca ngợi loạt tranh ở London là kỳ tích đáng kinh ngạc nhất của họa sĩ. "Với mong muốn vẽ những hiệu ứng phức tạp nhất của ánh sáng, Monet đã đạt đến những cực hạn của nghệ thuật. Anh ấy muốn khám phá những điều khó giải thích, diễn đạt thành lời. Và anh ấy đã thành công".

Bức "Le Parlement, soleil couchant" hoàn thành năm 1902, vẽ khung cảnh tòa nhà quốc hội ở trạng thái ánh sáng khác, được bán 40,5 triệu USD trong phiên đấu giá của Christie's năm 2015. Ảnh: Christie's

Claude Monet sinh năm 1840 tại Paris, Pháp, là con thứ trong một gia đình làm kinh doanh. Thời niên thiếu, Monet vẽ biếm họa, rồi trở thành học trò của danh họa Eugéne Boudin. Trong 86 năm, Monet đã sáng tác 2.000 bức họa, trong đó có rất nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn hoa nhà ông.

Monet là họa sĩ tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Họa sĩ từng tổ chức một số triển lãm cá nhân như: Tuyển chọn các tác phẩm năm 1900, London: Sông Thames năm 1904, Hoa Lily: Phong cảnh sông nước năm 1909, và Venice năm 1912. Năm 1912, Monet bị đục thủy tinh thể, sức khỏe suy yếu nhưng vẫn nỗ lực tạo ra nhiều tác phẩm. Họa sĩ qua đời năm 1926 vì ung thư phổi.

Hiểu Nhân