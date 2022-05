Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD

"Untitled" (1955) là tác phẩm tiếp theo vào danh sách "Tranh đấu giá hàng chục triệu USD" của Cy Twombly, sau khi được bán ở mức 21 triệu USD trong phiên "The Collection of Thomas and Doris Ammann Evening Sale" của Christie's tại Manhattan, New York, tối 9/5. Tranh có kích thước 127 x 147 cm, được ký tên "Cy Twombly 1955" ở mặt sau. Họa sĩ sử dụng chất liệu sơn gốc dầu, bút chì, sáp màu trên vải, vẽ nguệch ngoạc những đường nét mờ nhạt không cố định. Ảnh: Christie's

Cy Twombly (1928-2011) là họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tập vẽ đồ dùng trong nhà. 12 tuổi, Twombly theo học lớp của danh họa Pierre Daura. Ông sau đó vào Trường Bảo tàng Mỹ thuật thuộc Đại học Tufts ở Boston và Đại học Washington và Lee ở Virginia. Tại đây, ông được gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa, tiếp xúc nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Tranh của ông được giới sưu tầm săn lùng, từng trưng bày tại nhiều triển lãm, bảo tàng nổi tiếng. Cy Twombly được mệnh danh là một trong những họa sĩ đắt giá nhất thế giới khi có nhiều tranh trên chục triệu USD. Ông qua đời năm 2011 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.