Trần Tuấn Kiệt lại thắng chặng giải xe đạp xuyên Việt 2023

Nghệ AnCua-rơ Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt tiếp tục chứng tỏ phong độ cao khi về nhất chặng ba Cup Truyền hình TP HCM 2023 trưa 4/4.

Các tay đua thi đấu chặng ba từ Thanh Hoá đi Nghệ An sáng 4/4. Ảnh: Hoàng Hùng

Lộ trình từ Thanh Hoá đi Nghệ An dài 140 km tiếp tục chứng kiến các tay đua của hai ê-kíp An Giang - Tập đoàn Lộc trời và Gạo Hạt ngọc trời - dàn trận bảo vệ Áo Vàng và Áo Xanh cho Petr Rikunov đồng thời nuôi tham vọng chiếm ngôi đồng đội. Vì thế, các tay đua của TP HCM, Quân khu 7, Vĩnh Long tấn công tìm cơ hội để tranh giải thưởng dọc đường (sprinnt).

Ở sprint 1 tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cua-rơ đội TP HCM New Group Nguyễn Văn Bình xuất sắc về nhất. Thành viên Dopagan Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt về nhì, trong khi Quàng Văn Cường của Tập đoàn Lộc trời về ba.

Đoàn sau đó tấn công tách tốp để hướng về sprint 2 tại Diễn Châu, Nghệ An. Hai người về đầu tiên ở sprint này lần lượt là Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Diệp Thái Hoàng (Quân khu 7). Đồng đội của Bảo Anh, Trần Khánh Duy về thứ ba.

Cuộc đua sau đó trở nên hấp dẫn khi hai ê-kíp Đồng Tháp - Dược Domesco và Dopagan - tấn công dữ dội nhằm xé lẻ đội hình An Giang, đưa "Vua nước rút" Trần Tuấn Kiệt về tranh giải nhất. Dù sở hữu các tay đua tốc độ như Tấn Hoài, Roman Maikin, Petr Rikunov, An Giang vẫn không thể cản đối phương đạt mục tiêu. Tuấn Kiệt mạnh mẽ vượt Tấn Hoài, Rikunov ở những mét cuối để cán đích khi đồng hồ điểm 3 giờ 13 phút 14 giây, đạt tốc độ trung bình 41,918km/h. Cua-rơ Đồng Tháp này lần thứ hai nhất chặng ở cuộc đua năm nay, và mùa thứ ba liên tiếp thắng chặng đua từ Thanh Hoá và Nghệ An của Cup Truyền hình.

Tuấn Kiệt (áo cam) mừng chiến thắng tại Nghệ An trưa 4/4. Ảnh: Đức Đồng

Chiến thắng tại Nghệ An giúp Tuấn Kiệt rút ngắn cách biệt với Áo Xanh Petr Rikunov còn hai điểm. "Cuộc đua Áo Xanh còn dài và khó nói trước điều gì, nhưng tôi cũng muốn xen vào để tăng thêm hấp dẫn", Tuấn Kiệt nói sau chặng.

Về đích thứ ba, Rikunov tiếp tục mặc Áo Vàng đồng thời nới khoảng cách lên 11 giây so với Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Còn Xuân Lộc vẫn mặc Áo Trắng cho tay đua trẻ và Áo Cam cho cua-rơ Việt Nam ấn tượng nhất.

Ngày mai 5/4, các tay đua tranh tài chặng 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình đường dài 197,4km. Đây là chặng dài nhất và các tay đua phải chinh phục đèo Ngang.

Đức Đồng