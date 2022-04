Trần Tuấn Kiệt chiếm Áo Xanh Cup Truyền hình

Quảng BìnhDù về đích thứ tư, Tuấn Kiệt vẫn soán Áo Xanh sau chặng chín giải xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM 2022 sáng 14/4.

Đoàn đua thi đấu chặng thứ chín qua địa phận Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ảnh: Văn Thuận

Chặng đua sáng nay từ Vinh, Nghệ An đến Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình là chặng dài nhất cuộc đua với lộ trình 206km. Ê-kíp An Giang chọn chiến thuật phòng thủ để bảo vệ Áo Vàng lẫn Áo Xanh cho Quàng Văn Cường và chỉ chờ đợi các đối thủ thấm mệt mới tung đòn tấn công ở đích đến. Vì thế, ngày sau xuất phát, các tay đua đã chủ động tấn công tìm kiếm cơ hội. Trần Thanh Nhanh (TP HCM New Group), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Gạo Hạt Ngọc trời), Nguyễn Nhựt Phát (Vĩnh Long) thoát đi thành công trong tốp đầu và lần lượt giành nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 1.

Sau đó, Hồ Hoàng Sơn (Thanh Hóa) cùng Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) bứt phá ra đi. Tiếp đến, nhóm bốn cua-rơ Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7), Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt ngọc trời), Đặng Văn Bảo Anh (Vĩnh Long) cũng tăng tốc, bỏ lại nhóm cuối gồm toàn bộ các tay đua mạnh "dưỡng sức".

Nguyễn Văn Nhã (87) cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên để tạm mặc Áo Đỏ. Ảnh: Văn Thuận

Trong nhóm đầu, Hồ Hoàng Sơn mang về cho đội tân binh Thanh Hóa ngôi nhất ở giải thưởng dọc đường Sprint 2, còn Nguyễn Văn Nhã về hạng nhì. Tốp đầu sau đó tạo khoảng cách hơn bảy phút so với nhóm đông phía sau để vào đèo Ngang. Tay đua 18 tuổi Nguyễn Văn Nhã liên tục tấn công để cán đỉnh đèo đầu tiên, giành 6 điểm và vinh dự khoác lên mình chiếc Áo Đỏ cho Vua leo núi của Cup Truyền hình 2022.

Tại giải thưởng dọc đường Sprint 3 cách xuất phát 157km, Hoàng Sơn rồi Văn Nhã tiếp tục về nhất - nhì. Sau đó, nhóm đông có Áo Vàng Quàng Văn Cường dần thu ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Cách đích khoảng 10km đoàn đua nhập thành một tốp để các tay đua mạnh trổ tài nước rút.

Cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) tăng tốc tốt nhất để vượt các đối thủ và cán đích đầu tiên, sau 5 giờ 8 phút 9 giây tranh tài, đạt tốc độ trung bình 40,11 km/giờ. Ngoại binh của ê-kíp Đồng Nai Erdenebat về nhì, trong khi vị trí còn lại trên podium thuộc về Nguyễn Trường Tài, thành viên TP HCM Vinama.

Tấn Hoài mừng chiến thắng sau màn nước rút tốc độ ở đích đến. Ảnh: Văn Thuận

Tay đua Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt chỉ về thứ tư, và với 8 điểm thưởng tích luỹ thêm, anh đạt tổng điểm 72, qua đó soán Áo Xanh - cho cua-rơ nước rút tốt nhất - từ Quàng Văn Cường - người có ít hơn 3 điểm. Mất Áo Xanh, nhưng Quàng Văn Cường vẫn giữ Áo Vàng, còn Áo Trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình. TP HCM Vinama tiếp tục nhất đồng đội.

Ngày mai 15/4, Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2022 tranh tài chặng 10 từ Đồng Hới, Quảng Bình đi Huế dài 162km.

Đức Đồng