Trần Tuấn Kiệt tiếp tục thắng chặng Cup Truyền hình

Nghệ AnNước rút ấn tượng một lần nữa giúp cua-rơ Đồng Tháp nhất chặng tám giải xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM 2022 sáng 12/4.

Các tay đua thi đấu chắng tám từ Thanh Hoá đi Vinh (Nghệ An) sáng nay 12/4. Ảnh: Văn Thuận

Chặng tám sáng nay từ Thanh Hóa đi Vinh, Nghệ An dài 139km với những cuộc tấn công tách tốp diễn ra liên tục từ đầu chặng. Bằng thế trận mở, mỗi tay đua, mỗi đội đua đều có mục tiêu riêng. Nỗ lực thoát đi trong tốp đầu và bung sức mạnh mẽ giúp Võ Thanh An (Vĩnh Long), Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group), Lâm Gia Hào (Đồng Tháp) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 1.

Đoàn sau đó chứng kiến thêm một cuộc tấn công tách tốp thành công của khoảng 10 tay đua với mục tiêu là giải thưởng dọc đường Sprint 2. Cua-rơ Vĩnh Long Trần Khánh Duy cán đích đầu tiên ở điểm rút này, còn Lường Văn Sinh (Hà Nội) về nhì và Ngô Minh Quân (TP HCM New Group) về ba.

Sau đó, hai tay đua Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7), Trần Thanh Quang (Bình Dương) tấn công mạnh mẽ thoát đi với mục tiêu cuối cùng là đích đến tại Vinh. Tuy nhiên, tốp đông phía sau do các tay đua Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc trời vẫn làm chủ tốc độ nhằm bảo vệ Áo Vàng, Áo Xanh cho Quàng Văn Cường. Cách đích 10km, hai tay đua đi đầu bị đoàn đông phía sau bắt kịp.

Một số tay đua của TP HCM New Group, Vĩnh Long, Đồng Nai nỗ lực thoát đi ở 3 kilomet cuối, nhưng bất thành. Ê-kíp Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động làm đầu máy kéo đưa Trần Tuấn Kiệt về đích. Không phụ công sức của các đồng đội, anh nước rút thần tốc để giành chiến thắng sau 3 giờ 15 phút 40 giây, tốc độ trung bình 43,237 km/h.

Quàng Văn Cường (áo xanh) đang có phong độ tuyệt vời với hai chiến thắng chặng liên tiếp. Ảnh: Văn Thuận

Quàng Văn Cường thứ hai để bảo vệ thành công Áo Vàng và Áo Xanh. Áo Trắng vẫn trong tay Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group), còn TP HCM Vinama bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai 13/4, Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2022 nghỉ tại Nghệ An trước khi vào chặng chín cũng là chặng đua dài nhất giải từ Vinh đi Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình với lộ trình dài 207,5km chinh phục đèo Ngang để tính điểm Áo Đỏ.

Đức Đồng