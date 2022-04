Trần Tuấn Kiệt thắng chặng bảy Cup Truyền hình

Thanh HóaBằng nước rút thần tốc, cua-rơ Đồng Tháp thắng chặng bảy giải xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM 2022 sáng 11/4.

Đoàn đua tranh tài chặng bảy sáng nay 11/4 từ Hà Nội đi Thanh Hoá. Ảnh: Văn Thuận

Chặng bảy từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 154 km. Do đang nắm giữ Áo Vàng lẫn Áo Xanh, các tay đua của hai ê-kíp An Giang - gồm Tập đoàn Lộc trời và Gạo hạt Ngọc trời - cùng làm chủ đoàn đông để bảo vệ cho Quàng Văn Cường. Nhờ đó, nhóm nhỏ gồm Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương), Nguyễn Hữu Đức (TP HCM New Group), Hà Văn Sơn (Quân khu 7) dễ dàng tách tốp ra đi để thắng Sprint 1 cách xuất phát 56km.

Sau đó, một nhóm 15 cua-rơ khác đến từ các đội TP HCM New Group, Vĩnh Long, Quân khu 7, Bình Dương lại bứt lên, có lúc tạo khoảng cách hơn hai phút so với nhóm đông của Áo Vàng Quàng Văn Cường. Ba tay đua Cao Trung Hiếu (Quân khu 7), Đặng Thành Được (Đồng Nai), Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 2 cách xuất phát 104 km.

Các tay đua An Giang sau đó bắt kịp tốp đầu, rồi đẩy tốc độ lên rất cao để kéo ba mũi rút Quàng Văn Cường, Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài về điểm rút thuận lợi. Đồng Tháp cũng ra sức hỗ trợ cho tay đua có nước rút tốt nhất đội là Trần Tuấn Kiệt. Và với những cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ, Tuấn Kiệt cán đích đầu tiên sau 3 giờ 20 phút 57 giây, tốc độ trung bình 45,982 km/h. Về sau anh lần lượt là Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group) và Quàng Văn Cường.

Kết quả này giúp Quàng Văn Cường tiếp tục mặc Áo Vàng lẫn Áo Xanh sau bảy chặng. Áo Trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình, trong khi ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay TP HCM Vinama.

Trần Tuấn Kiệt mừng chiến thắng sau đích đến. Ảnh: Văn Thuận

"Chặng đua hôm nay dài nhất từ đầu giải, nhưng thời tiết đẹp giúp tôi và các đồng đội đỡ mệt hơn. Các đội cạnh tranh rất mạnh, giải mới diễn ra vài chặng nên chưa thể nói trước điều gì. Việc giữ được cả Áo Vàng lẫn áo Xanh là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn ở các chặng tiếp theo", Quàng Văn Cường nói sau khi về đích.

Ngày mai 12/4, Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2022 đua chặng tám từ Thanh Hóa đi Vinh, Nghệ An dài 139km.

Đức Đồng