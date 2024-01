Trần Anh Hùng sẽ làm phim về Đức Phật

MỹTrần Anh Hùng - Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023 - nói sẽ làm phim về Đức Phật sau thành công của "The Taste of Things".

Hôm 23/1, Hollywood Reporter đưa tin đạo diễn Trần Anh Hùng tham gia hội thảo về cảm hứng sáng tác và phong cách điện ảnh của các nhà làm phim quốc tế, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Palm Springs (Mỹ). Sự kiện chia làm hai buổi, diễn ra tại Nhà hát Annenberg hôm 8/1. Ở phiên đầu tiên, Trần Anh Hùng cùng năm đạo diễn khác thảo luận về tác phẩm của mình.

Trần Anh Hùng tại Liên hoan phim Palm Springs 2024. Ảnh: PSIFF

Sau khi nghe đạo diễn người Bhutan Pawo Choyning Dorj nói về ý tưởng thực hiện dự án The Monk and the Gun (Nhà sư và khẩu súng), Trần Anh Hùng cho biết: "Pawo là người theo đạo Phật. Còn tôi sẽ làm phim về Đức Phật. Đối với nhiều phật tử, trở thành người tốt là mục tiêu của họ. Trong thời đại khó khăn mà chúng ta đang sống, khi nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới, tôi nghĩ thật tốt khi làm phim về con người, tình yêu và niềm vui khi ăn uống. Tác phẩm cũng sẽ thể hiện mối quan hệ giữa con người với nhau".

Trong bài phỏng vấn với Variety hồi tháng 5/2023 sau khi đoạt giải Đạo diễn xuất sắc Cannes 2023, Trần Anh Hùng cũng cho biết muốn làm phim về Đức Phật. Theo đạo diễn, di sản tinh thần của Đức Phật để lại kéo dài 25 thế kỷ. Triết lý Phật giáo được nhiều người biết đến, không phải là phương tiện để mưu cầu tiền tài, danh vọng hay tình cảm, mà đem lại sự bình yên, an lạc.

Trần Anh Hùng (giữa) - bên vợ Trần Nữ Yên Khê (trái) và con trai Trần Cao Phi ở một sự kiện tại TP HCM hồi tháng 7/2023. Ảnh: Thanh Tùng

Trần Anh Hùng cho rằng những tác phẩm của mình khiến khán giả cảm nhận được sự nhân văn, giúp nghệ sĩ tìm thấy niềm vui trong điện ảnh. Bên cạnh đó, đạo diễn nói giới làm phim nên nghiên cứu điểm đặc trưng của điện ảnh để mang lại sự sâu sắc trong câu chuyện. "Đó là điều mà chúng ta nên làm thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Bên cạnh tìm kiếm câu chuyện và chủ đề tác phẩm, khám phá những yếu tố điện ảnh là lý do tôi làm phim", đạo diễn nói với Hollywood Reporter.

Ngoài tác phẩm về Đức Phật, nghệ sĩ ấp ủ dự án ở Việt Nam với dàn diễn viên là nữ, theo Variety.

The Taste of Things (tên gốc: La passion de Dodin Bouffant, hoặc được biết với The Pot au Feu) là tác phẩm mới nhất của Trần Anh Hùng, xếp thứ hai trong danh sách những phim điện ảnh hay nhất năm 2023 của IndieWire. Dự án vào top 15 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2024 nhưng không vào danh sách rút gọn (top 5).

Trailer phim 'The Taste of Things' của Trần Anh Hùng Trailer "The Taste of Things". Video: Gaumont

Trần Anh Hùng, 62 tuổi, sang Pháp định cư sau 1975. Anh theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh của đạo diễn nhận giải Caméra d'Or Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Năm 1995, đạo diễn giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với Xích lô (Cyclo).

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, Variety)