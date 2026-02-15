Phi hành đoàn Crew-12 cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang thiếu nhân sự lúc 3h15 hôm nay (giờ Hà Nội), kết thúc chuyến bay dài 34 tiếng.

Crew-12 gồm phi hành gia Jessica Meir (NASA), Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA) và Andrey Fedyaev (Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos). Phi hành đoàn bay lên không gian nhờ tàu vũ trụ Crew Dragon và tên lửa Falcon 9 của SpaceX, cất cánh tại Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) lúc 17h17 ngày 13/2 (giờ Hà Nội).

Đây là chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của Hathaway và Adenot, nhưng là chuyến bay thứ hai của Meir và Fedyaev. Fedyaev tham gia phi hành đoàn vào phút cuối để thay thế người đồng hương Oleg Artemyev, vốn bị cáo buộc vi phạm các quy định an ninh quốc gia Mỹ vì chụp ảnh tài liệu và công nghệ nhạy cảm của SpaceX trong quá trình đào tạo.

Trạm Vũ trụ Quốc tế đông người trở lại Phi hành đoàn Crew-12 bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tháng 2/2026. Video: ESA/NASA

Nhóm Crew-12 dự kiến làm việc trên trạm ISS đến hết tháng 10, khiến thời gian công tác của họ dài hơn một chút so với chu kỳ thông thường là sáu tháng. Thực tế, họ đã khởi hành sớm hơn kế hoạch nhằm bổ sung nhân sự cho trạm ISS, vốn hoạt động thiếu người kể từ ngày 15/1, khi phi hành đoàn Crew-11 trở về Trái Đất.

Phi hành đoàn Crew-11 bay lên trạm ISS ngày 1/8/2025 và phải trở về sớm hơn dự kiến khoảng một tháng do một thành viên gặp vấn đề về sức khỏe. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của ISS, nơi liên tục đón các phi hành đoàn luân phiên kể từ tháng 11/2000, một nhiệm vụ bị rút ngắn vì sức khỏe của phi hành gia. NASA chưa tiết lộ danh tính phi hành gia hay cung cấp chi tiết về vấn đề sức khỏe với lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Ban đầu, số lượng phi hành gia thường xuyên có mặt trên trạm ISS chỉ là ba. Năm 2009, con số này tăng gấp đôi và đến năm 2020 tiếp tục tăng thành 7 người. Hiện tại, ngoài phi hành đoàn Crew-12 mới đến, trạm ISS còn ba phi hành gia của nhiệm vụ Soyuz MS-28 gồm Chris Williams (NASA), Sergey Kud-Sverchkov (Roscosmos), Sergei Mikaev (Roscosmos).

Phi hành đoàn Crew-12 (hàng dưới, áo xanh) gặp gỡ ba phi hành gia của nhiệm vụ Soyuz MS-28 (hàng trên, áo đen) trên trạm ISS tháng 2/2026. Ảnh: NASA/ESA

"Tóm lại, trong vài tuần qua, chúng tôi đã đưa phi hành đoàn Crew-11 trở về sớm hơn dự kiến, đẩy nhanh tiến độ đưa phi hành đoàn Crew-12 lên không gian, đồng thời chuẩn bị cho nhiệm vụ Artemis 2", Jared Isaacman, Giám đốc NASA, cho biết. Trong nhiệm vụ Artemis 2, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion sẽ đưa phi hành gia lên vùng không gian quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất sau 10 ngày, dự kiến triển khai vào tháng 3.

Mike Fincke, phi hành gia NASA trong nhiệm vụ Crew-11, nhận xét: "Cách chúng tôi xử lý mọi việc từ đầu đến cuối, từ những hoạt động vận hành thông thường cho đến chiến dịch bất ngờ này, thực sự là tín hiệu tốt cho sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai".

Thu Thảo (Theo Space, CNN)