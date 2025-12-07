Phi hành gia Nga bị loại khỏi nhiệm vụ của SpaceX

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tuần này xác nhận thay thế Oleg Artemyev bằng phi hành gia Andrei Fedyayev trong nhiệm vụ Crew-12.

Nhiệm vụ do NASA và SpaceX phối hợp thực hiện, dự kiến triển khai đầu năm 2026 nhằm đưa phi hành đoàn 4 người đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để nghiên cứu khoa học trong 6 tháng.

Phi hành gia Nga Oleg Artemyev. Ảnh: NASA/Bill Ingalls

Oleg Artemyev (54 tuổi) đã sống ngoài không gian tổng cộng 560 ngày trong ba nhiệm vụ tới trạm ISS vào tháng 3/2014, tháng 3/2018 và tháng 3/2022. Roscosmos không nêu rõ lý do Artemyev bị loại khỏi Crew-12 mà chỉ thông báo ông đã được chuyển sang làm công việc khác. Tuy nhiên, theo tờ The Insider của Nga, Artemyev bị cáo buộc vi phạm các quy định an ninh quốc gia Mỹ vì chụp ảnh tài liệu và công nghệ nhạy cảm của SpaceX trong quá trình đào tạo.

"Các mối liên hệ của tôi xác nhận có vi phạm xảy ra và một cuộc điều tra liên ngành đã được thực hiện", Gregory Trishkin, nhà phân tích các vụ phóng tàu, nói với The Insider. "Việc loại ai đó khỏi nhiệm vụ chỉ trước hai tháng rưỡi mà không có lời giải thích rõ ràng là một dấu hiệu gián tiếp. Thật khó hình dung một phi hành gia giàu kinh nghiệm lại vô tình mắc phải lỗi vi phạm nghiêm trọng như vậy".

USA Today hôm 5/12 liên hệ với NASA để hỏi thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Crew-12 là nhiệm vụ thứ 12 nhằm đưa phi hành đoàn lên ISS mà SpaceX thực hiện theo hợp đồng với NASA. Phi hành đoàn dự kiến khởi hành từ Florida sớm nhất vào ngày 15/2/2026, gồm 4 phi hành gia quốc tế, trong đó có hai phi hành gia NASA chưa công bố. Ngoài Andrei Fedyayev, người thay thế Artemyev, phi hành gia Sophie Adenot (Pháp) từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) nhiều khả năng cũng góp mặt trên chuyến bay.

Có 10 người đang sống và làm việc trên trạm ISS, nhưng con số này sẽ sớm thay đổi. Phi hành gia Jonny Kim (NASA) cùng Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky (Roscosmos), lên ISS từ tháng 4 bằng tàu Soyuz MS-27, sẽ rời trạm ngày 8/12 để trở về Trái Đất, hạ cánh xuống Kazakhstan.

Những thành viên mới nhất trên ISS là phi hành đoàn Soyuz MS-28, cập bến cuối tháng trước, gồm phi hành gia Chris Williams (NASA), Sergey Mikaev và Sergey Kud-Sverchkov (Roscosmos). Ngoài ra, trạm còn có 4 phi hành gia thuộc phi hành đoàn Crew-11 gồm Zena Cardman, Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA) và Oleg Platonov (Roscosmos).

Thu Thảo (Theo USA Today, Space)