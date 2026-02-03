NASA hoãn đưa người tới Mặt Trăng sau thử nghiệm trục trặc

NASA lùi lịch phóng tàu chở bốn phi hành gia tới Mặt Trăng ít nhất một tháng do gặp một số vấn đề trong cuộc thử nghiệm quan trọng.

Theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ Artemis 2, trong đó tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion đưa phi hành gia lên vùng không gian quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất sau 10 ngày, sẽ diễn ra ngày 8/2. Tuy nhiên, NASA thông báo dời lịch sau khi gặp vấn đề trong cuộc tổng duyệt nạp nhiên liệu (wet dress rehearsal) - thử nghiệm then chốt trước khi phóng.

"Các kỹ sư đã vượt qua nhiều thách thức trong cuộc thử nghiệm kéo dài hai ngày và đạt được nhiều mục tiêu đề ra. Để các nhóm có thời gian xem xét dữ liệu và tiến hành tổng duyệt nạp nhiên liệu lần hai, NASA hiện nhắm đến tháng 3 là thời gian phóng sớm nhất", NASA hôm 3/2 cho biết.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Ảnh: NASA

Tổng duyệt nạp nhiên liệu là buổi diễn tập thực hành các thao tác sẽ diễn ra trước khi phóng chính thức. Buổi tổng duyệt của Artemis 2 kéo dài 49 tiếng, bắt đầu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy lúc 20h13 ngày 31/1 (8h13 ngày 1/2 theo giờ Hà Nội). Khoảng một ngày rưỡi sau đó, đội phóng hoàn thành nhiều nhiệm vụ như khởi động cả hai tầng tên lửa SLS và sạc pin cho khoang chở người của tàu Orion.

Tiếp đến là giai đoạn then chốt của buổi tổng duyệt, gồm việc nạp hơn 2,65 triệu lít nhiên liệu hydro lỏng siêu lạnh (LH2) và oxy lỏng (LOX) cho tên lửa SLS. Thử nghiệm này khiến nhiều chuyên gia lo lắng vì nhiệm vụ Artemis 1 cũng từng gặp sự cố rò rỉ hydro lỏng trước khi phóng.

Cuối cùng, vấn đề rò rỉ tiếp tục xảy ra với Artemis 2. "Trong quá trình nạp nhiên liệu, các kỹ sư đã dành vài giờ để khắc phục tại một điểm giao dùng để dẫn nhiên liệu lạnh vào tầng lõi tên lửa, dẫn đến chậm tiến độ đếm ngược", NASA giải thích.

Theo Space, sự cố có vẻ tương tự những lần rò rỉ của Artemis 1, đều liên quan đến LH2 và xảy ra tại điểm giao với đường ống dẫn nhiên liệu từ tháp phóng di động đến SLS. Đội phóng nỗ lực khắc phục, nạp đầy các bể chứa LOX và LH2 của tên lửa và duy trì mức nhiên liệu ổn định. Tuy nhiên, tốc độ rò rỉ lại tăng vọt vào cuối giai đoạn đếm ngược, khiến NASA phải chấm dứt diễn tập khi chỉ còn khoảng 5 phút.

Ngoài ra, đội phóng còn gặp một số vấn đề khác trong buổi tổng duyệt như xảy ra vài lần mất kết nối âm thanh. Bên cạnh đó, NASA cho biết, một van liên quan đến việc tạo áp suất cho cửa khoang chở người của tàu Orion cần siết lại mô-men xoắn, những công việc hoàn tất cuối cùng cũng mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Nếu nhiệm vụ Artemis 2 diễn ra thành công, phi hành đoàn sẽ làm nên lịch sử vì chưa có người nào bay vượt quỹ đạo Trái Đất thấp kể từ tháng 12/1972, khi các phi hành gia Apollo 17 trở về từ Mặt Trăng. Phi hành đoàn Artemis 2 gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hanse (Cơ quan Vũ trụ Canada). Họ cách ly tại Houston từ ngày 21/1 và dự kiến đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy ngày 3/2 để chuẩn bị cho vụ phóng. Tuy nhiên, do lùi lịch, họ có thể rời khu cách ly và quay lại khoảng hai tuần trước ngày phóng mới.

Thu Thảo (Theo Space)