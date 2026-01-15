Phi hành đoàn trở về trong lần sơ tán y tế đầu tiên từ ISS

Phi hành đoàn Crew-11 gồm 4 người trở về Trái Đất an toàn trong lần sơ tán y tế đầu tiên từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Endeavour, tàu vũ trụ thuộc loại Crew Dragon của SpaceX, tách khỏi trạm ISS lúc 5h20 hôm nay (giờ Hà Nội), mang theo 4 phi hành gia Zena Cardman và Michael Fincke (NASA), Kimiya Yui (Cơ quan Thám hiểm Hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA), Oleg Platonov (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos).

Khoảng 10,5 tiếng sau, tàu hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego thuộc Thái Bình Dương với hệ thống dù hỗ trợ. Một tàu thu hồi chuyên dụng đã kéo Endeavour lên từ mặt biển.

Các đội cứu hộ tiếp cận tàu Endeavour ngay sau khi nó đáp xuống đại dương. Ảnh: NASA

Cả 4 thành viên phi hành đoàn Crew-11 mỉm cười, vẫy tay và giơ ngón cái ra hiệu mọi chuyện đều ổn khi ra khỏi tàu. Các phi hành gia được hỗ trợ di chuyển bằng cáng trước khi thích nghi lại với môi trường Trái Đất sau thời gian dài sống trong môi trường vi trọng lực. Họ cũng sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế định kỳ theo đúng thông lệ.

Phi hành đoàn Crew-11 bay lên trạm ISS ngày 1/8/2025 và phải trở về sớm hơn dự kiến khoảng một tháng do một thành viên gặp vấn đề về sức khỏe. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của ISS, nơi liên tục đón các phi hành đoàn luân phiên kể từ tháng 11/2000, một nhiệm vụ bị rút ngắn vì sức khỏe của phi hành gia.

Phi hành gia Mike Fincke của NASA là người đầu tiên bước ra khỏi tàu. Ảnh: NASA

NASA lần đầu đề cập đến sự cố vào ngày 7/1, khi thông báo hoãn chuyến đi bộ ngoài không gian, vốn dự kiến do Cardman và Fincke thực hiện ngày 8/1. Cơ quan này chưa tiết lộ danh tính phi hành gia hay cung cấp chi tiết về vấn đề sức khỏe với lý do bảo mật thông tin cá nhân. Theo Jared Isaacman, Giám đốc NASA, người này vẫn trong tình trạng ổn định, nhưng trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị đầy đủ.

Trong cuộc họp báo hôm 8/1, TS James Polk, phụ trách y tế và sức khỏe của NASA, cho biết vấn đề của phi hành gia không liên quan đến chuyến đi bộ không gian hay quá trình chuẩn bị cho hoạt động đó. Polk giải thích: "Đây không phải thương tích xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà chủ yếu là vấn đề y tế phát sinh trong điều kiện khó khăn của môi trường vi trọng lực và bộ thiết bị hiện có của chúng tôi không đủ để chẩn đoán".

Isaacman cho biết, phi hành đoàn Crew-11 đã hoàn thành gần như mọi mục tiêu của nhiệm vụ. Crew-12, gồm 4 người, dự kiến bay lên trạm ISS giữa tháng 2. Sau khi Crew-11 rời đi và trước khi nhóm Crew-12 lên tới nơi, trạm ISS chỉ còn ba phi hành gia làm việc gồm Christopher Williams (NASA), Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikayev (Roscosmos). Bộ ba bay đến trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga ngày 27/11/2025.

Thu Thảo (Theo Space, CNN)