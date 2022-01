Trailer phim xác sống Hàn gây chú ý

Trailer "Ngôi trường xác sống" - phim về đề tài zombie của Hàn - thu hút hơn 11 triệu lượt xem sau hơn 10 ngày ra mắt.

Trailer phim 'All of Us Are Dead' Trailer phim "Ngôi trường xác sống", dán nhãn 18+. Video: Netflix

Nhà sản xuất tung trailer dài gần ba phút hôm 13/1, hiện thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube cùng trăm nghìn bình luận, chia sẻ. Mở màn là khung cảnh trường trung học Hyosan thường ngày với các hoạt động của học sinh như: nghe giảng, bắn cung, đùa nghịch cùng bạn bè... Mọi chuyện bắt đầu khi nữ sinh Hyeon Ju bị con chuột trong phòng thí nghiệm cắn vào tay và biến thành zombie. Ngôi trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi các thây ma đẫm máu liên tiếp tấn công, còn học sinh tìm cách chống trả và chạy trốn.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khen trailer kịch tích, hấp dẫn không kém "bom tấn" chiếu rạp Train to Busan trước đó. Tài khoản TheUnholy bình luận trên YouTube: "Mọi khung hình đều tuyệt vời khiến tôi thêm ngạc nhiên về phim truyền hình của Hàn Quốc hiện nay. Tôi tin rằng phim sẽ rất hấp dẫn, kịch tính. Tôi chắc chắn sẽ xem". Tài khoản Preston108 viết: "Chỉ trailer thôi đã khiến tôi ớn lạnh rồi. Tôi đã đọc bản webtoon nên chắc chắn đây là một câu chuyện về zombie hấp dẫn, nhân vật chính thực sự thông minh".

Phim được dán nhãn 18+ với nhiều cảnh máu, bạo lực. Ảnh: Netflix

Trên Chosun, Kang Dong Han - giám đốc Netflix Hàn Quốc - cho biết Ngôi trường xác sống là bộ phim được Netflix mong đợi nhất năm. Phim được kỳ vọng nối tiếp thành công của Squid Game năm qua.

Theo ông, cùng đề tài zombie nhưng tác phẩm mang màu sắc mới lạ bởi yếu tố văn hóa học đường, cách các học sinh chiến đấu với thây ma để bảo vệ bản thân và bạn bè. "Phim gửi gắm những thông điệp về tuổi vị thành niên đáng suy ngẫm", ông nói.

Đạo diễn Lee Jae Kyo cho biết trước khi bấm máy ba tháng, các diễn viên phải đến trường học để tham gia huấn luyện về cách chiến đấu với zombie, chạy, ngã... Êkíp thiết kế những pha hành động không thể đoán trước bằng đạo cụ quen thuộc trong không gian trường học như: ghế, cây lau bảng, bình cứu hỏa, nhạc cụ... "Phim quy tụ hơn 200 diễn viên và êkíp phải cố gắng phối hợp tốt nhất. May mắn mọi người đã hoàn thành các cảnh quay mà không gặp bất kỳ tai nạn nào và không ai bỏ cuộc", đạo diễn nói.

Phim được chuyển thể từ webtoon Now at our school với sự tham gia của Yoon Chan Young, Lee Yoo Mi, Park Ji Hoo... Phim do Lee Jae Kyo - từng thành công với The King 2 Hearts, The Fatal Encounter, Intimate Strangers... - đạo diễn, dự kiến lên sóng vào ngày 28/1.

Hiểu Nhân