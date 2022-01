Những phim Hàn lên sóng đầu năm

Bi Rain đóng nhân vật hoán đổi linh hồn trong "Bác sĩ ma", Yoon Chan Young vào vai học sinh chiến đấu với zombie trong "Ngôi trường xác sống".

Bác sĩ ma

Ngày phát sóng: 3/1

Kênh: tvN

Trailer "Bác sĩ ma" Video: tvN

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Bi Rain sau ba năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, kể từ Welcome 2 Life của MBC. Anh đóng Cha Young Min - bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tài giỏi nhưng kiêu ngạo. Kim Bum hóa thân Go Seung Tak - bác sĩ nội trú, cháu trai người sáng lập bệnh viện. Sau một tai nạn, cả hai hoán đổi linh hồn gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Tác phẩm khai thác câu chuyện về các hồn ma bác sĩ - những người đã qua đời nhưng không nỡ rời khỏi bệnh nhân và bệnh viện.

Ngoài ra, phim có sự tham gia của Na Eun (Apink) trong vai Oh Soo Jung - thực tập sinh phòng cấp cứu, tin vào hiện tượng siêu nhiên, UEE đóng bác sĩ giải phẫu thần kinh Jang Se Jin - bạn gái cũ của Cha Young Min.

Dấu vết

Ngày phát sóng: 7/1

Kênh: MBC

Trailer "Dấu vết" Video: Wavve

Tác phẩm lấy bối cảnh Cục Thuế Quốc gia nhằm phơi bày những góc khuất của nơi này. Im Si Wan vào vai Hwang Dong Joo - trưởng nhóm tài năng và dũng cảm tại Văn phòng điều tra khu vực Seoul. Công việc của anh là xác định hành vi trốn thuế bằng cách truy tìm các giao dịch bất chính. Goo Ah Sung đóng Seo Hye Young - đồng nghiệp của Dong Joo - có trực giác và khả năng điều tra vượt trội. Hai người kết hợp, quyết tâm chống lại tội ác của những quan chức cấp cao.

Phim do Lee Seung Young đạo diễn, có sự tham gia của Son Hyun Joo, Park Yong Woo...

Vượt qua bóng tối

Ngày phát sóng: 14/1

Kênh: SBS

Trailer phim "Xuyên qua bóng tối" Video: SBS

Kim Nam Gil trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim truyền hình về kẻ giết người hàng loạt. Anh hóa thân Song Ha Young - người viết hồ sơ tội phạm, gây ấn tượng với vẻ điềm tĩnh, lôi cuốn. Anh đào sâu các vụ án bằng cách thâm nhập vào tâm trí của kẻ giết người. Ngoài ra, phim có sự góp mặt của Kim So Jin, Jin Seon Kyu, Ryeoun...

Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách phi hư cấu cùng tên, phát hành năm 2018, của Kwon II Yong - nhà báo tội phạm đầu tiên của Hàn Quốc - và nhà báo Ko Na Mu.

Phòng khám Dr Park

Ngày phát sóng: 14/1

Kênh: tvN

Trailer phim "Phòng khám Dr Park" Video: Tving

Trong phim hài y tế Phòng khám Dr Park, Lee Seo Jin đóng Park Won Jang - bác sĩ mở phòng khám nội khoa với mục tiêu gây dựng tên tuổi và tài sản. Tuy nhiên, áp lực trụ cột gia đình, làm hài lòng khách hàng khiến anh luôn căng thẳng và bị rụng tóc. Ra Mi Ran hóa thân người vợ chịu đựng của Park.

Tác phẩm dựa trên truyện tranh trên mạng cùng tên của Jang Bong Soo - người có 18 năm kinh nghiệm làm bác sĩ.

Ngôi trường xác sống

Ngày phát sóng: 28/1

Kênh: Netflix

Trailer phim "Ngôi trường xác sống" Video: Netflix

Tác phẩm được chuyển thể từ webtoon Now at our school, xoay quanh nhóm học sinh trung học bị mắc kẹt tại trường khi thành phố bùng phát đại dịch zombie. Các học sinh phải nỗ lực thoát ra hoặc biến thành một trong những zoobie hung tợn. Dàn diễn viên bao gồm Yoon Chan Young, Lee Yoo Mi, Park Ji Hoo... Phim do Lee Jae Kyo đạo diễn - người từng thành công với The King 2 Hearts, The Fatal Encounter, Intimate Strangers...

Hiểu Nhân