Trải nghiệm Đà Nẵng với 10.000 'hộ chiếu' ẩm thực

Hồ Thị Ngọc Sang, 23 tuổi, kinh doanh ẩm thực, nhận con dấu để đóng vào hộ chiếu cho du khách đến trải nghiệm ẩm thực.



"Sự kiện này là cơ hội để quảng bá ẩm thực đến với du khách", Ngọc Sang nói.

Trong năm 2024, tổng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt hơn 12,3 triệu lượt, tăng 28% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,7 triệu lượt, tăng 58% so với năm 2023. Tổng thu du lịch năm 2024 ước đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, ăn uống chiếm gần 50% trong số này.