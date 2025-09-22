Trà Giang - dược sĩ bé nhỏ chinh phục 100km trail

Tại nội dung VMM 100km nữ sáng 21/9, VĐV Trung Quốc Xie Wenfei thống trị tuyệt đối khi về nhất sau 17 giờ 24 phút 33 giây. Xie được xem là một trong những chân chạy ultra nữ hàng đầu châu Á.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Trà Giang - chân chạy phong trào quê Hà Tĩnh - về nhì trong lần đầu góp mặt. Sau 18 giờ 7 phút 58 giây, cô gái chỉ cao 1,50 m, nặng 42kg cầm cờ Việt Nam băng qua vạch đích, nở nụ cười tươi quen thuộc, rồi khóc òa trong vòng tay một thành viên ban tổ chức.
"Ban đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu giữ sức và bám theo các đàn chị elite. Nên tôi thật sự bất ngờ khi mình về nhì", Trà Giang nói với VnExpress.
Trong gần 20 km đầu, runner Hà Tĩnh vượt qua một số elite, nhưng bị tụt lại. "Phải đến trạm Topas ở km thứ 26, tôi mới biết mình đang là top 2. Từ đó, tôi cố gắng để duy trì tốc độ và thứ hạng. Thật may mắn và hạnh phúc khi có được kết quả này", Giang cho biết thêm.
Trà Giang khóc nức nở sau khi về nhì 100km nữ VMM 2025.
Để chuẩn bị cho giải lần này, Giang chuẩn bị rất kỹ lưỡng với chu kỳ huấn luyện dài ba tháng. Trong thời gian này, cô có hai buổi chạy làm quen thực địa ở núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, Hà Nội. Ngoài ra, runner sinh năm 1992 còn có một buổi chạy thử 70 km trong 30 tiếng ở Hàm Lợn, rồi chạy cự ly 50km trong 11 tiếng 30 phút ở giải Yên Tử Utra Trail tại Quảng Ninh.
Xen kẽ các buổi tập trail, cô tham gia các giải marathon đường road để duy trì tích lũy mỗi tuần và giữ sức bền.
Trà Giang tập luyện tại núi Hàm Lợn.
Theo Trà Giang, cữ chạy 50 km tại Yên Tử hai tuần trước VMM là một bài tập kỹ năng tốt vì cô thuộc diện ít lên đồi núi tập luyện. Buổi tập này diễn ra trên địa hình nhiều bậc thang và dốc đá, giúp cô nhận ra bản thân còn yếu ở cơ đùi sau, với biểu hiện là bị đau khi gập gối, nhất là khi xuống dốc.
Với hai tuần còn lại sau khi trở về từ Yên Tử, Trà Giang gần như chỉ tập trên đường bằng, tăng khối lượng tích lũy với chủ yếu là các bài chạy hiếu khí.
"Những bài tập đó trong hai tuần trước VMM giúp tôi đảm bảo khối lượng, không bị quá tải mà vẫn đảm bảo cường độ đủ để hồi phục sau cuộc đua ở Yên Tử", runner này cho hay. Cô cũng lên một kế hoạch race cụ thể cho VMM, trong đó xác định căn sức cho từng loại địa hình trên đường chạy, cố gắng phát huy tối đa thế mạnh ở những đoạn đường phẳng.
Trên đường đua 100km VMM, Giang cũng gặp nhiều khó khăn khi xuống dốc bậc thang và cảm nhận rõ cơn đau vì chấn thương cũ ở đầu gối chân trái tái phát. "Đó là trải nghiệm khó khăn và đau đớn nhất ở giải này với tôi", cô kể.
Dù vậy, nữ dược sĩ nhỏ bé này chưa bao giờ nghĩ đến DNF (bỏ cuộc). "Tôi chỉ có đúng một khoảnh khắc dao động, là trước khi bình minh, lúc tôi bị chóng mặt sau một đêm dài cạn kiệt năng lượng. Tôi tự hỏi bản thân đây là đâu? Nhưng sau vài phút, cảm giác chóng mặt đó trôi đi, tôi định tâm lại và tập trung để chinh phục chặng đường tiếp theo".
Về nhì ngay lần đầu tham dự, theo Trà Giang, là một kỳ tích, và là một trải nghiệm không thể quên.
"Cuộc đua này cho tôi một trải nghiệm nhớ đời, khi tôi phải chạy xuyên đêm, thách thức bản thân cả về thể lực, tinh thần và đối mặt với bài toán về dinh dưỡng. Nhưng ở đó, tôi đã gặp những người bạn đồng hành, hỗ trợ, cổ vũ, giúp tôi có thêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu", cô nói.
Trà Giang đến với chạy bộ một cách tình cờ khi đăng ký thử thách Uprace và vừa đi bộ, chạy bộ một mình.
Bên cạnh nghị lực và sự bền bỉ phi thường, cô còn gây ấn tượng bởi sáng tạo trong luyện tập, tự lên giáo án và điều chỉnh theo từng tuần, tận dụng các giải đấu như bài tập tempo, interval để tối ưu hóa thời gian và duy trì phong độ.
Mỗi ngày, bên cạnh 8 tiếng dành cho công việc dược sĩ, Trà Giang dành một tiếng cho chạy bộ, đều đặn trong bốn năm. Theo runner này, làm việc trong môi trường ngành dược giúp cô có ý thức về việc theo dõi phản ứng cơ thể và chú trọng phục hồi sau thi đấu.
"Bây giờ, tôi có thể chạy bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần một đôi giày. Cảm giác tuyệt nhất là khi mình tự nói chuyện với bản thân và tránh xa điện thoại, máy tính", cô nói.
Với vị trí á quân 100km nữ VMM 2025, cô được tặng bib cho cự ly này của giải 2026. Nhưng Trà Giang tỏ ra dè dặt với khả năng trở lại Sapa năm sau.
"Tôi tự thấy mình khó cải thiện thành tích chạy trail, vì thời gian không cho phép tôi tập luyện trail đủ nhiều để đua các cự ly dài như 100km. Những cự li từ 50km trở xuống có lẽ vừa sức hơn, vì tôi không phải tập leo trèo quá nhiều mà vẫn có thể hoàn thành với nền tảng thể lực hiện tại. Hơn nữa, tôi vẫn còn đam mê lớn với các giải marathon đường road", nữ dược sĩ cho hay.
Đức Đồng
Ảnh: VMM, VnExpress Marathon, Yên Tử Ultra Trail, NVCC