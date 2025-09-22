Trà Giang - dược sĩ bé nhỏ chinh phục 100km trail

Tại nội dung VMM 100km nữ sáng 21/9, VĐV Trung Quốc Xie Wenfei thống trị tuyệt đối khi về nhất sau 17 giờ 24 phút 33 giây. Xie được xem là một trong những chân chạy ultra nữ hàng đầu châu Á.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Trà Giang - chân chạy phong trào quê Hà Tĩnh - về nhì trong lần đầu góp mặt. Sau 18 giờ 7 phút 58 giây, cô gái chỉ cao 1,50 m, nặng 42kg cầm cờ Việt Nam băng qua vạch đích, nở nụ cười tươi quen thuộc, rồi khóc òa trong vòng tay một thành viên ban tổ chức.