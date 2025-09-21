Các chân chạy Việt thắng áp đảo tại VMM 2025

Lào CaiNhiều VĐV quốc tế nổi tiếng đua 100km nam Vietnam Mountain Marathon 2025 (VMM), nhưng podium vẫn thuộc về các đại diện chủ nhà Việt Nam.

Giải chạy trail thường niên tại Sapa năm nay diễn ra từ tối 19/9 đến hôm nay 21/9. Đây là mùa giải thứ 12 được tổ chức tại Sapa và có sự tham gia của các VĐV đến từ 47 quốc gia. Gần 2000 VĐV tham gia các cự ly ultra - từ 50km đến 100km.

Kỳ giải năm nay còn đánh dấu cột mốc đặc biệt khi VMM gia nhập World Trail Majors - hệ thống 12 giải chạy trail hàng đầu thế giới. Hai cự ly thuộc hệ thống tính điểm World Trail Majors tại VMM 2025 là 50km và 100km.

Cuộc đua 100km nam của VMM 2025 được chờ đợi chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt vì sự hiện diện của nhiều VĐV quốc tế nổi tiếng, trong đó có Peiquan - chân chạy Trung Quốc hai lần vô địch Hong Kong 100, ngôi sao từ Anh quốc Ryan Whelan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại khi các chân chạy chủ nhà thắng áp đảo, thâu tóm cả ba vị trí trên podium.

Ngô Văn Chính mừng vô địch 100km nam VMM 2025. Ảnh: VMM

Nhà vô địch là gương mặt mới, Ngô Văn Chính đến từ CLB chạy Dân tộc Sapa (Sapa Ethnic Running Team). VĐV sinh năm 1990 này về nhất với kết quả 13 giờ 0 phút 10 giây, bỏ xa người về nhì tới 36 phút 19 giây. Văn Chính hầu như không có đối thủ trên đường chạy năm nay khi phát huy triệt để sự am hiểu của một người bản địa với địa hình, cung đường thi đấu. Thông số 13 giờ 10 giây anh đạt được còn lập kỷ lục mới cho cung đường 100km của VMM.

Hai vị trí còn lại trong top 3 lần lượt thuộc về Nguyễn Sĩ Hiếu với 13 giờ 36 phút 29 giây và Đỗ Trọng Nhơn với 13 giờ 44 phút 24 giây. Nguyễn Tiến Hùng, chân chạy nổi tiếng với biệt danh Hùng Hải, và VĐV Nepal Sange Sherpa - nhà vô địch và Á quân các cự ly 100km và 160km của VMM các năm 2024, 2025 - đều không tranh tài ở giải năm nay.

Ở cuộc đua 100km nữ, VĐV Trung Quốc Xie Wenfei thống trị tuyệt đối. Cô dẫn đầu từ khi xuất phát tới lúc về đích, và hoàn thành với 17 giờ 24 phút 33 giây. Xie được xem là một trong những chân chạy ultra nữ hàng đầu châu Á.

Do VMM được tính điểm xếp thứ bậc trên hệ thống World Trail Majors, chức vô địch tại Sapa giúp Xie vươn lên thứ ba cuộc đua tranh ngôi vô địch chung cuộc toàn mùa gải. Ở giải gần nhất - cự ly 165km của Grand Raid Pyrenees tại Pháp hồi cuối tháng 8, chân chạy này về thứ ba và cũng đã tích lũy thêm lượng điểm lớn.

Hai vị trí còn lại trong top 3 100km nữ VMM 2025 lần lượt thuộc về VĐV Việt Nam Nguyễn Thị Trà Giang với 18 giờ 7 phút 58 giây và VĐV Pháp Daphné Linderme với 18 giờ 33 phút 47 giây. Vị trí Á quân được xem như bất ngờ lớn của cuộc đua năm nay do đây mới là lần đầu Trà Giang thử sức ở cự ly 100km. Chân chạy phong trào người Hà Tĩnh này trước đây chỉ thi các cự ly ngắn hơn và nổi tiếng nhờ hàng loạt chiến thắng trên các đường chạy road.

Cự ly 50km ghi nhận chiến thắng áp đảo của hai chân chạy Trung Quốc đang là ngôi sao trên World Trail Majors.

Jianjian Yang về nhất 50km nam VMM 2025. Ảnh: VMM

Ở nội dung nam, Jianjian Yang về nhất với thời gian 4 giờ 53 phút 46 giây, bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu và giành ngôi vô địch chung cuộc World Trail Marathon Short Series 2025. Vị trí Á quân ghi nhận phong độ chói sáng của một VĐV Việt Nam, một đại diện khác đến từ Sapa Ethnic Running Team, Sùng A Phử. Chân chạy người Sapa này về nhì với 5 giờ 18 phút 42 giây, nhanh hơn gần 30 phút so với người về ba là VĐV Hàn Quốc Ko Min-chul - 5 giờ 48 phút 38 giây.

Ở nội dung nữ, Xiang Fuzhao vô địch với 5 giờ 41 phút 10 giây. Với chỉ số ITRA 817 và hai lần liên tiếp về nhì tại giải Western States 100 danh giá, Fuzhao là nữ VĐV có chỉ số cao nhất từng thi đấu tại Việt Nam. Chiến thắng tại VMM giúp cô củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch WTM Short Series nữ sau khi đã về nhất tại chặng Mt. FUJI 100 Asumi 40k trước đó.

VMM là giải chạy trail đầu tiên của Đông Nam Á gia nhập World Trail Majors - hệ thống 12 giải chạy địa hình lớn nhất thế giới. Trước đó, đã có hai giải châu Á trong hệ thống này là Mount Fuji 100 (Nhật Bản) và Hong Kong 100 Ultramarathon (Hong Kong). Các giải còn lại là Black Canyon Ultras (Mỹ), RMB Ultra-trail Cape Town (Nam Phi), MIUT-Madeira Island Ultra-Trail (Bồ Đào Nha), The North Face Transgrancanaria (Tây Ban Nha), Swiss Canyon Trail (Thụy Sĩ), South Downs Way 100 (Anh), Quebec Mega Trail (Canada), Grand Raid des Pyrenees (Pháp) và Grampians Peaks Trail (Australia).

Ra đời từ năm 2013, VMM là giải chạy ultra trail đầu tiên tại Việt Nam và thu hút các VĐV từ nhiều nước trên thế giới. Việc VMM trở thành thành viên của World Trail Majors đã đặt Việt Nam ngang hàng với các quốc gia có nền tảng chạy trail lâu đời và phát triển như Pháp, Nhật Bản, Mỹ....

Nhờ đó, VMM 2025 thu hút hàng loạt VĐV hàng đầu thế giới tới Sapa - không chỉ để chinh phục cung đường, mà còn tích lũy điểm số cho bảng xếp hạng WTM toàn cầu. Sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như Peiquan You (Trung Quốc), Ryan Whelan (Vương quốc Anh), Wenfei Xie (Trung Quốc), Fuzhao Xiang (Trung Quốc), và Jianjian Yang (Trung Quốc)... khiến cuộc đua năm nay hấp dẫn hơn.

Tại VMM 2025, các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly: 10km, 21km, 50km, 70km và 100km, với cung đường qua 4 xã, phường là Sapa, Tả Van, Tả Phìn, Bản Hồ.

Top 3 các cự ly của VMM 2025

Cự ly 100km nam

1. Ngô Văn Chính - Việt Nam - 13:00:10

2. Nguyễn Sĩ Hiếu - Việt Nam - 13:36:29

3. Đỗ Trọng Nhơn - Việt Nam - 13:44:24

Cự ly 100km nữ

1. Wenfei Xie - Trung Quốc - 17:24:33

2. Nguyễn Thị Trà Giang - Việt Nam - 18:07:58

3. Daphné Linderme - Pháp - 18:33:47

Cự ly 70km nam

1. Vàng A Tung - Việt Nam - 9:10:58

2. Nguyễn Tiến Võ - Việt Nam - 9:53:49

3. Nguyễn Đức Tuyền - Việt Nam - 10:13:44

Cự ly 70km nữ

1. Lưu Hồng Vân - Việt Nam - 11:52:42

2. Phương Thị Hồng Nhung - Việt Nam - 11:55:30

3. Nguyễn Thị Ngọc Anh - Việt Nam - 12:01:18

Cự ly 50km nam

1. Jianjian Yang - Trung Quốc - 4:53:38

2. Sùng A Phử - Việt Nam - 05:18:42

3. Minchul Ko - Hàn Quốc - 5:48:38

Cự ly 50km nữ

1. Fuzhao Xiang - Trung Quốc - 5:41:10

2. Binbin Xiong - Trung Quốc - 7:12:09

3. Thái Thị Hồng - Việt Nam - 7:32:19

Cự ly 21km nam

1. Sùng A Sử - Việt Nam - 2:09:42

2. Lý A Sông - Việt Nam - 2:11:02

3. Nguyễn Xuân Tứ - Việt Nam - 2:13:19

Cự ly 21km nữ

1. Phùng Trang - Việt Nam - 2:35:21

2. Nguyễn Thị Mai - Việt Nam - 2:47:01

3. Nguyễn Thị Thanh Hồng - Việt Nam - 2:57:23

Cự ly 10km nam

1. Lý A Bằng - Việt Nam - 1:06:16

2. Camilo Torres - Colombia - 1:16:45

3. Nguyễn Ngọc Tân - 1:20:55

Cự ly 10km nữ

1. Lê Thị Minh Chung - Việt Nam - 1:49:14

2. Nguyễn Thanh Lệ - Việt Nam - 1:53:54

3. Trần Thị Điệp - 2:02:12



Thùy Liên