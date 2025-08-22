Tất cả đại học công bố điểm chuẩn vào chiều nay

Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2025 từ khoảng 12h30 đến 17h chiều nay.

Tổng số lần lọc ảo nhiều hơn 4 so với dự kiến ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo kết quả chính xác nhất trước lượng dữ liệu khổng lồ từ thí sinh và các trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội - đơn vị chủ trì nhóm lọc ảo miền Bắc, cho biết sẽ thông báo kết quả xét tuyển vào 16h, Đại học Kinh tế quốc dân là gần 17h...

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học được cập nhật trên VnExpress. Trang cũng hiển thị nhiều thông tin khác như học phí, tổ hợp xét tuyển... Thí sinh xét tuyển đại học các năm sau cũng có thể truy cập để tham khảo.

Những em trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Hai lưu ý với thí sinh đỗ đại học 2025

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận số thí sinh đăng ký nhiều hơn năm ngoái 2-2,5 lần.

Với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, hầu hết đại học dự báo điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, sau buổi lọc ảo ngày 21/8, nhiều trường khu vực phía Nam nhận thấy điểm chuẩn có thể tăng.

Như tại trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, dự kiến đầu vào các ngành mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế Vi mạch tăng mạnh, trái với dự đoán ban đầu.

Đại diện nhiều trường cho rằng kết quả cuối cùng vẫn có thể thay đổi nhiều sau buổi lọc ảo cuối cùng vào hôm nay.

Ở phía Bắc, phần lớn đến chiều hôm qua chưa thể đưa ra dự báo. Trước khi lùi lịch công bố điểm chuẩn, nhóm này cũng mới chạy được hai trong tổng số 6 lần lọc ảo theo kế hoạch ban đầu của Bộ.

Học phí hơn 130 đại học

Mùa tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục. Tổng cộng có 344 tổ hợp xét tuyển, số nguyện vọng của thí sinh là 7,6 triệu - tức trung bình mỗi em là 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ khoảng 5.

Những năm trước, hầu hết trường tính điểm xét tuyển là tổng ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên, điểm quy đổi chứng chỉ hoặc thành tích học sinh giỏi. Ít trường có công thức riêng như Bách khoa Hà Nội và Bách khoa TP HCM. Còn năm nay, phần lớn có công thức tính điểm riêng, bởi ngoài điểm thi còn căn cứ kết quả học tập của sinh viên các khóa trước, đặc thù của trường...

Những thay đổi trên là do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 lần đầu theo chương trình phổ thông mới, thí sinh thi hai môn bắt buộc và 2 môn tự chọn (trong 9 môn). Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bỏ xét tuyển sớm, yêu cầu các trường quy đổi điểm tương đương về một thang chung (chủ yếu là thang 30), các tổ hợp bắt buộc phải có Toán hoặc Văn.

Dương Tâm