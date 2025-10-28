Báo cáo tình hình mưa lũ với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo TP Huế đề nghị Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu.

Tối 28/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo TP Huế về tình hình mưa lũ đặc biệt lớn đang xảy ra trên địa bàn.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hạ làm việc với TP Huế. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập diện rộng tại 32/40 xã, phường, trong đó nhiều khu vực ngập 1-2 m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

"Mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hạ tầng đô thị", ông Định đanh giá.

Thống kê ban đầu, có một người chết, một người mất tích, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn. Các hồ thủy điện và thủy lợi vẫn đảm bảo an toàn, vận hành cắt lũ hiệu quả, góp phần giảm đỉnh lũ 0,2-0,3 m so với kịch bản xấu nhất.

Đến sáng 28/10, chính quyền đã sơ tán 1.759 hộ với hơn 4.500 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng vũ trang huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 2.000 cán bộ công an cùng hàng nghìn dân quân, đoàn viên tham gia di dời dân, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông.

Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh

TP Huế đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp hai tấn lương khô, 10 tấn cloramin B, 20 tấn hóa chất benkocid để tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô, 50.000 liều vaccine lở mồm long móng và 2 triệu liều vaccine cúm gia cầm. Thành phố cũng kiến nghị hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu và 1.000 tỷ đồng xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê kè bờ biển hư hại.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định đợt lũ này thay đổi về thời gian và quy mô so với dự báo ban đầu, nhưng xu thế dự báo vẫn đúng. Lượng mưa trong 24 giờ qua tại Huế lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Việt Nam, gây lũ lớn trên sông Hương và sông Bồ. Dù vậy, chính quyền và người dân Huế đã chủ động, ứng phó hiệu quả, đặc biệt là nhờ hệ thống cảnh báo và thông tin kịp thời, minh bạch, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Kinh thành Huế ngập trong nước lũ sáng 28/10. Ảnh: Võ Thạnh

Nhấn mạnh đợt thiên tai có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và tài sản của người dân, Phó thủ tướng biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa, dự báo, chỉ đạo kịp thời từ Trung ương đến địa phương, đánh giá cao sự chủ động và kỹ năng ứng phó ngày càng tốt của người dân, góp phần hạn chế thiệt hại so với đợt lũ năm 2020.

Phó thủ tướng yêu cầu kiên quyết di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo nguồn lương thực, nước uống, thuốc men, phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu; nếu thiếu, địa phương cần đề xuất ngay để Trung ương hỗ trợ. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương nắm bắt đề xuất của Huế, đặc biệt là các dự án đầu tư, cải tạo hạ tầng thủy lợi, hồ chứa như hồ Tả Trạch, sông Ô Lâu, nhằm tăng khả năng điều tiết nước, thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau khi nước rút, các lực lượng cần khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

"Đây là giai đoạn thử thách năng lực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cần đánh giá lại khả năng thích ứng, từ đó xây dựng tư duy phát triển bền vững, sống chung an toàn với thiên tai", Phó thủ tướng nói.

Võ Thạnh