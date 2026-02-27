TP HCM nắn metro số 7 qua trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

Thành phố điều chỉnh hướng tuyến metro số 7 đoạn qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm hình thành trục kết nối với trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố.

Thông tin được nêu trong quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực TP Thủ Đức cũ đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Theo phương án mới, metro số 7 từ cầu Thủ Thiêm 4 sẽ đi theo đường Bùi Thiện Ngộ, dọc trục Tố Hữu thay cho tuyến Trần Bạch Đằng như quy hoạch trước đây, sau đó nhập vào đường Trần Não. Một số vị trí nhà ga được điều chỉnh tương ứng để đảm bảo đồng bộ hạ tầng.

Hướng tuyến metro số 7 theo quy hoạch trước đây. Đồ họa: Hoàng Khánh

Việc nắn tuyến nhằm giúp metro tiếp cận khu trung tâm chính trị - hành chính mới dự kiến xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, diện tích khoảng 7,84 ha, mặt tiền dọc đường Tố Hữu và hướng ra quảng trường trung tâm.

Trước đó, metro số 7 được quy hoạch dài hơn 51 km, trong đó khoảng 16,5 km đi ngầm và gần 35 km trên cao. Tuyến có lộ trình từ ga Tân Kiên đi qua Nguyễn Văn Linh, khu nam thành phố, Phú Mỹ Hưng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Não, Thảo Điền, Thanh Đa, Trường Thọ, khu Công nghệ cao và kết thúc tại Vinhomes Grand Park.

Khu đô thị Thủ Thiêm - nơi dự kiến xây trung tâm hành chính mới, nhìn từ trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Toàn tuyến dự kiến có 34 ga (12 ga ngầm, 22 ga trên cao) cùng hai depot tại Tân Kiên và Long Trường. Riêng đoạn qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến bố trí 6 nhà ga.

Ngoài metro số 7, việc kết nối vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn có tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm). Tuyến này dài gần 6 km, đi ngầm, nằm trong nhóm dự án TP HCM ưu tiên đầu tư hoàn thành đến năm 2030. Trên tuyến có hai ga ngầm tiếp giáp khu đất xây dựng trung tâm chính trị - hành chính mới. Hiện dự án đã được Thaco đề xuất triển khai với tổng vốn khoảng 33.000 tỷ đồng.

Giang Anh