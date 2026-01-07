TP HCM tính xây Trung tâm hành chính mới 26 tầng tại Thủ Thiêm

TP HCM dự kiến xây dựng Trung tâm chính trị, hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với mục tiêu tạo không gian làm việc tập trung, hiện đại, phục vụ quản trị đô thị lớn.

Nội dung này được Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường trình bày tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sáng 7/1, trong tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai dự án.

Theo UBND TP HCM, hiện trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền phân tán ở nhiều nơi, nhiều công trình xuống cấp, gây khó khăn cho phối hợp liên thông, ảnh hưởng hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, Thủ Thiêm có quỹ đất tập trung, hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với trung tâm hiện hữu và trục tài chính - thương mại.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM, sáng 7/11. Ảnh: An Phương

Theo phương án đề xuất, Trung tâm chính trị, hành chính mới có quy mô khoảng 26 tầng, gồm khối đế 6 tầng và khối tháp 20 tầng, kiến trúc dạng cánh cung ôm trục không gian trung tâm, kết nối quảng trường và khu nhà hát, tạo điểm nhấn đô thị. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thân thiện môi trường, tổ chức không gian mở, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận dịch vụ hành chính.

Các khu chức năng được bố trí đa công năng, dùng chung hạ tầng như phòng họp, hội nghị, không gian làm việc linh hoạt nhằm tránh lãng phí, phù hợp yêu cầu điều hành của đô thị lớn.

Về nguồn vốn, Trung tâm chính trị, hành chính và hệ thống công viên cây xanh sử dụng vốn đầu tư công. Nhà hát - trung tâm biểu diễn, hội nghị cũng đầu tư bằng vốn công; cầu đi bộ và một số hạng mục phụ trợ thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Các khu đất thương mại trong khu vực sẽ được đấu giá để tạo nguồn lực tài chính.

Theo kế hoạch, TP HCM hoàn tất thủ tục quy hoạch, đầu tư trong quý I/2026, khởi công cùng thời điểm và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm 2027.

Để đồng bộ dự án, thành phố dự kiến điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm, hoán đổi vị trí một số công trình văn hóa - công cộng. Trong đó, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch được đề xuất chuyển từ khu Ba Son về khu vực liền kề trung tâm hành chính; khu đất cũ chuyển thành công viên cây xanh. Cung Thiếu nhi TP HCM cũng dự kiến hoán đổi vị trí, ưu tiên không gian xanh, mặt nước phục vụ cộng đồng.

Khu đô thị Thủ Thiêm tháng 7/2025, nhìn từ trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh trung tâm mới phải là công trình xứng tầm nhưng gần gũi với người dân, không gian mở, gắn kết chặt chẽ với các công trình xung quanh và "sống về đêm".

Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch liên quan, giao UBND TP HCM tổ chức triển khai theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1. Quy mô dân số khu này khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người. Thủ Thiêm từ lâu được xem là "đất vàng" của TP HCM, với hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm, gần sông Sài Gòn và kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố qua các tuyến đường hiện đại.

Theo các quy hoạch trước đây, khu hành chính tập trung của thành phố được dự kiến đặt tại trung tâm hiện hữu hoặc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Trước khi sáp nhập, Sở Xây dựng từng đề xuất xây trung tâm hành chính tại số 86 Lê Thánh Tôn với diện tích 1,8 ha, phục vụ khoảng 1.692 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, quy mô này không đáp ứng nhu cầu nhân sự, đồng thời hạn chế về kết nối giao thông trọng điểm.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 xã, phường, khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới.

Lê Tuyết