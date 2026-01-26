TP HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

TP HCM đồng ý cho Thaco lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND TP HCM ban hành ngày 26/1, Thaco được tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu.

Bến Thành - Thủ Thiêm là một phân đoạn của tuyến metro số 2 tại TP HCM, có tổng chiều dài hơn 62 km, gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Dự án thuộc nhóm cấp bách được TP HCM ưu tiên đầu tư, dự kiến khởi công trong năm nay, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 thành phố có 187 km đường sắt đô thị. Tuyến này còn đóng vai trò kết nối từ ga Bến Thành sang Thủ Thiêm, tiếp nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đi sân bay Long Thành.

Khu vực ga ngầm Bến Thành ở trung tâm TP HCM - điểm đầu dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: Giang Anh

Theo đề xuất của Thaco, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 5,58 km, gồm 6 ga ngầm, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao); nhà đầu tư được thanh toán bằng các quỹ đất TOD dọc tuyến và phần diện tích đất tối ưu tại khu vực depot.

Thành phố lưu ý việc chấp thuận cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án không đồng nghĩa với việc phê duyệt phương thức đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án.

Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt, không hoàn thành đúng thời hạn, hoặc thành phố triển khai dự án bằng nguồn vốn hay hình thức đầu tư khác, doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ chi phí nghiên cứu và không được yêu cầu hoàn trả. Kết quả nghiên cứu có thể được thành phố tham khảo, khai thác dữ liệu theo quy định.

Chính quyền thành phố giao các sở, ngành và đơn vị liên quan hỗ trợ Thaco trong quá trình nghiên cứu, bảo đảm đồng bộ quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống metro. Sau khi hoàn thành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai dự án.

Trước đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương của tuyến metro số 2 đã được TP HCM khởi công hôm 15/1; phân đoạn còn lại đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi đang được nghiên cứu đầu tư.

Giang Anh