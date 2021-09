TP HCM lắp camera quét khai báo 'di chuyển nội địa'

Camera được trang bị ở chốt kiểm soát nội đô TP HCM quét mã QR người dân khai báo "di chuyển nội địa", giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, hạn chế tiếp xúc.

Hai camera đầu tiên được Công an TP HCM lắp tại chốt kiểm soát đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua vòng xoay Dân Chủ (quận 3) và chốt đường Nguyễn Trãi đoạn qua vòng xoay Phù Đổng (quận 1). Đây là những khu vực có lưu lượng xe đông. Người đi đường khi qua chốt chỉ cần đưa điện thoại quét tự động thông tin khai báo "di chuyển nội địa" qua mã QR, thay vì cán bộ dùng điện thoại kiểm tra như trước. Việc xác thực thông tin chỉ mất chừng 10 giây. Dữ liệu được chuyển tới máy tính để nhân viên ở chốt kiểm tra.

Người đi đường quét mã QR qua camera tại chốt kiểm soát đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, chiều 3/9. Ảnh: Gia Minh

Việc lắp camera tự động quét mã QR được Công an TP HCM thử nghiệm hai ngày qua, nhằm đẩy nhanh kiểm tra và hạn chế tiếp xúc. Đây được xem là giải pháp an toàn khi vừa qua, có ý kiến lo ngại lực lượng kiểm tra phải cầm điện thoại nhiều người khi qua chốt, dễ lây bệnh nếu có trường hợp mắc Covid-19. Công tác triển khai bước đầu đạt hiệu quả, giúp thuận tiện hơn trong kiểm soát, song để nhân rộng còn khó khăn do khan hiếm thiết bị camera.

Trước đó sau 15 ngày tạm ngưng, việc kiểm tra khai báo "di chuyển nội địa" được TP HCM áp dụng trở lại từ ngày 29/8. Hiện ngoài giấy đi đường, người qua chốt được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra khai báo "di chuyển nội địa" tại suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố, để việc kiểm tra nhanh chóng, người dân nên khai báo trước và lưu lại mã QR. Khi đến chốt, họ chỉ cần trình mã cho lực lượng chức năng, không nên đến chốt mới khai báo dễ gây ùn ứ, không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Camera tự động được lắp đặt tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Trãi, quận 1, chiều 3/9. Ảnh: Gia Minh

Hiện, người dân muốn khai báo có thể truy cập suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, hoặc dùng camera điện thoại quét mã QR trên giấy đi đường của mình để vào trang web nói trên. Sau khi khai báo, người đi đường sẽ nhận một mã QR dùng trong 3 ngày để phục vụ việc kiểm tra, sau đó phải khai báo lại.

Phần mềm khai báo "di chuyển nội địa" được Bộ Công an triển khai nhằm quản lý công dân vùng dịch thông qua kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra, vào vùng dịch hàng ngày; truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết.

Nhờ quét mã QR tại các chốt, mấy ngày qua cơ quan chức năng phát hiện 30 F0 ra đường để kịp thời ngăn chặn. Trong số này, 2 người khỏi bệnh, 8 người cách ly tập trung, một người chưa xác minh được, số còn lại cách ly tại nhà.

Gia Minh