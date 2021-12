TP HCM kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm chuyển đổi đất công

Từ tháng 1/2022, TP HCM sẽ kiểm điểm tập thể Thường trực, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND thành phố liên quan vi phạm chuyển đổi đất công, quản lý đất đai.

Nội dung được đề cập trong kế hoạch tổ chức kiểm điểm, làm rõ vi phạm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân theo Kết luận số 757 của Thanh tra Chính phủ vừa được UBND TP HCM ban hành.

Theo Kết luận 757 (ban hành ngày 13/5/2021), Thanh tra Chính phủ chỉ ra những vi phạm trong việc chuyển đổi nhà, đất công vị trí đắc địa sang mục đích khác tại nhiều địa chỉ ở TP HCM. Những vi phạm được chỉ ra như: công nhận cho chủ đầu tư thuê, chuyển sử dụng đất và làm chủ đầu tư dự án không quá đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá, phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất...

Dự án khu phức hợp ở số 15 đường Thi Sách năm 2019. Ảnh: Thành Nguyễn.

Các dự án được xác định sai phạm gồm: dự án cao ốc Madison số 15 Thi Sách, do Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 2.300 m2; dự án bất động sản tại 7-9 và 9-11 Tôn Đức Thắng (quận 1) được triển khai trên đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Hải quân quản lý; dự án ở số 3C Tôn Đức Thắng do Công ty TNHH Tiến Phước và Công ty 990 làm chủ đầu tư;

Khu dân cư số 168 đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) do Công ty TNHH đầu tư địa ốc TP HCM làm chủ đầu tư rộng hơn 12 ha; dự án chung cư số 38 đường Kim Biên và số 88 đường Gò Công, quận 5, do Công ty cổ phần phát triển địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư; dự án số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4) do Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong số này, nhiều vụ việc đã được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử như các vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc), Nguyễn Văn Hiến và Công ty Hải Thành... Do đó việc xử lý sẽ được thực hiện theo bản án của tòa.

Đối với việc quản lý và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai, môi trường ở khu công nghiệp, khu đô thị, Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp nhưng không khai thác, sử dụng lãng phí hơn 53.000 m2 (các khu công nghiệp Hiệp Phước, Đông Nam, Lê Minh Xuân, Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Phú Trung).

Ngoài ra, đối với khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, UBND thành phố đã thiếu kiểm tra, đôn đốc và xử lý việc chủ đầu tư không thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng; việc triển khai quy hoạch chậm 15 năm so với tiến độ đầu tư được Thủ tướng phê duyệt...

Đối với các khu đô thị, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm tại dự án Khu dân cư Lacasa (phường Phú Thuận, quận 7), dự án Khu dân cư Tầm Nhìn (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), dự án Khu nhà ở Phước Long B, phường Phước Long B (quận 9, nay là TP Thủ Đức)...

Chính quyền thành phố yêu cầu việc kiểm điểm phải làm khẩn trương, nghiêm túc. Việc kiểm điểm tập thể tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Các cá nhân liên quan bị kiểm điểm vai trò và trách nhiệm người đứng đầu khi ký hoặc tham mưu các văn bản, chủ trương cho lãnh đạo thành phố trong việc để xảy ra những thiếu sót, vi phạm mà kết luận Thanh tra Chính phủ đã nêu.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban UBND chủ trì kiểm điểm tập thể Thường trực UBND thành phố và cá nhân liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các sở ngành, quận 7 và Bình Tân kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan theo phân cấp quản lý.

Thời gian tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân diễn ra từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022; từ tháng 1/2022 sẽ kiểm điểm tập thể Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND thành phố. Sau đó UBND TP HCM tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thanh tra Chính phủ.

Trung Sơn