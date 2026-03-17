TP HCM dự chi 1.800 tỷ đồng gỡ vướng mặt bằng nút giao An Phú

Thành phố dự kiến ứng 1.800 tỷ đồng giải tỏa 2,2 ha “điểm nghẽn” kéo dài hơn 10 năm, để đẩy nhanh nút giao An Phú và đường Lương Định Của.

Phương án được đề xuất tại buổi kiểm tra công trường chiều 17/3 của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ở khu vực phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ). Đây được xem là giải pháp khả thi trong bối cảnh công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, làm chậm tiến độ nhiều năm.

Phần diện tích vướng mắc hơn 2,2 ha nằm dọc đường Lương Định Của, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, ảnh hưởng 64 hộ dân và tổ chức. Khu đất liên quan ba dự án: Khu đô thị Phát triển An Phú, mở rộng đường Lương Định Của và nút giao An Phú. Do vướng pháp lý, việc bồi thường chưa hoàn tất suốt thời gian dài.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (bên trái) nghe báo cáo tình hình thi công nút giao An Phú, chiều 17/3. Ảnh: Giang Anh

Theo phương án, thành phố sẽ điều chỉnh ranh, đưa phần đất này vào dự án mở rộng đường Lương Định Của, lập phương án bồi thường và ứng trước kinh phí để chi trả cho người dân. Khi có mặt bằng, các đơn vị có thể thi công nhánh cầu kết nối lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời hoàn thiện tuyến Lương Định Của. Các thủ tục pháp lý sẽ được xử lý song song.

Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất hướng đi trên, giao các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để triển khai. Theo ông, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt giúp tăng tốc hai dự án ở cửa ngõ phía đông, đặc biệt nút giao An Phú với mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Khi vận hành đồng bộ, công trình không chỉ giảm ùn tắc mà còn tăng kết nối với sân bay Long Thành.

Đường Lương Định Của nằm bên phải hình, vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài ảnh hưởng đến dự án nút giao An Phú. Ảnh: Quỳnh Trần

Vướng mắc hiện nay xuất phát từ việc xác định trách nhiệm bồi thường. Năm 2000, thành phố phê duyệt dự án hạ tầng Khu đô thị An Phú hơn 87 ha; trong đó hơn 85 ha giao cho Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm, phần còn lại khoảng 2,2 ha do Nhà nước quản lý để mở rộng đường.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng cho rằng trách nhiệm bồi thường thuộc chủ đầu tư khu đô thị, do quyết định thu hồi đất áp dụng cho toàn bộ diện tích. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng phần 2,2 ha là đất lộ giới, không nằm trong phạm vi dự án nên không có nghĩa vụ chi trả. Đồng thời, việc triển khai gặp khó khi các dự án thành phần chưa góp đủ kinh phí và quỹ tái định cư.

Thời gian qua, các sở ngành đã nhiều lần làm việc nhưng chưa đạt kết quả do thủ tục phức tạp, liên quan nhiều bên. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý; nếu xác định rõ trách nhiệm, chủ đầu tư phải hoàn trả phần kinh phí đã được ứng trước.

Vị trí nút giao An Phú. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Giang Anh