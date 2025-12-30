Cầu vượt đầu tiên ở dự án nút giao lớn nhất TP HCM sắp thông xe

Trưa 29/12, nhìn từ trên cao, một nhánh cầu vượt ở nút giao An Phú (góc phải) đã thành hình.
Dự án nút giao An Phú quy mô ba tầng, gồm hai hầm chui và các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Công trình có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng chậm tiến độ.
Khi hoàn thành, dự án giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông, tăng khả năng kết nối TP HCM với Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.
Nhánh cầu vượt uốn cong dạng chữ U, có chiều dài khoảng 800 m. Cầu vượt đóng vai trò kết nối liên hoàn giữa cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố (thuộc đường dẫn cao tốc Long Thành – Dầu Giây đã hoàn thành trước đó) và đại lộ Mai Chí Thọ, tạo nên trục giao thông liền mạch, hiện đại.
Công trình đã hoàn thành thảm nhựa, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng.
Lan can bằng thép cao khoảng 1,5 m được tạo kiểu với nhiều hoa văn.
Công nhân cùng máy móc tất bật hoàn thiện những hàng mục cuối như thi công khe giãn nở, kẻ vạch đường, lắp biển báo.
Cầu vượt có chiều cao lớn nhất 4,75 m và uốn cong theo hướng đường từ cao tốc Long Thành ra đại lộ Mai Chí Thọ.
Cạnh cầu vượt làm hầm chui, cho xe từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm. Hầm có chiều dài khoảng 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để thông xe trước 15/1/2026.
Hiện nay, hạng mục này đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính, đạt khoảng 75% khối lượng.
Trước đó hạng mục đầu tiên của nút giao An Phú là hầm chui trên đường Mai Chí Thọ đã cho xe chạy hồi giữa năm nay. Cạnh đó một nhánh cầu vượt khác cũng dần thành hình, dự kiến hoàn thành dịp 30/4 năm sau.
Nút giao An Phú là công trình trọng điểm nhằm giải quyết ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía đông TP HCM. Khi hoàn thành, dự án sẽ giảm kẹt xe, nâng hiệu quả khai thác cao tốc, nhất là trong bối cảnh sân bay Long Thành được xây dựng.
Công trình cũng đặt nền tảng hình thành đầu mối giao thông lớn của thành phố, kết nối nhiều dự án quan trọng như đường Lương Định Của, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Vành đai 3 và các tuyến đường sắt nhẹ.
Toàn cảnh nút giao An Phú. Video: Quỳnh Trần
Vị trí nút giao An Phú. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Quỳnh Trần