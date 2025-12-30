Cầu vượt đầu tiên ở dự án nút giao lớn nhất TP HCM sắp thông xe

Trưa 29/12, nhìn từ trên cao, một nhánh cầu vượt ở nút giao An Phú (góc phải) đã thành hình.

Dự án nút giao An Phú quy mô ba tầng, gồm hai hầm chui và các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Công trình có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng chậm tiến độ.

Khi hoàn thành, dự án giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông, tăng khả năng kết nối TP HCM với Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.