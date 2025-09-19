Toyota Yaris Cross bứt phá doanh số ở nhóm CUV cỡ B

Sau 8 tháng đầu 2025, bên cạnh ưu thế áp đảo do VinFats VF 6 tạo ra, nhóm CUV cỡ B còn chứng kiến sự vươn lên của Yaris Cross.

Bán 12.492 xe sau 8 tháng, VinFast VF 6 chiếm đến 31% thị phần phân khúc crossover (CUV) cỡ B. So với những mẫu xe chạy xăng, hybrid xếp sau, doanh số sản phẩm thuần điện của thương hiệu Việt vượt trội hoàn toàn. Điều này diễn ra xuyên suốt các tháng từ đầu 2025 đến nay.

Nếu duy trì mức bán trung bình hơn 1.500 xe/tháng như giai đoạn vừa qua, VF 6 có thể hoàn tất 2025 với lượng bán hơn 18.000 xe, con số chưa từng có ở phân khúc này, dù là giai đoạn hoàng kim trước đây của Kia Seltos hay Hyundai Creta.

Bên cạnh vị thế áp đảo của VF 6, phân khúc CUV còn ghi nhận sự thăng tiến vượt bậc của Toyota Yaris Cross. Doanh số mẫu xe Toyota sau tháng 8 đầu 2025 đạt gần 7.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mảng xe động cơ đốt trong là Mitsubishi Xforce bán 6.660 xe, giảm 19%.

Yaris Cross khởi đầu 2025 với các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý, chủ yếu bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100% ở đồng loạt hai phiên bản. Mẫu xe Toyota tạo đà doanh số tốt trước Xforce, mẫu xe từ quý II mới bắt đầu có các khuyến mãi tương tự để cạnh tranh.

Khoảng cách doanh số Yaris Cross tạo ra trước Xforce là khoảng 1.000 xe. Phần còn lại của 2025 còn 4 tháng, khả năng lật ngược tình thế của mẫu xe Mitsubishi với đối thủ đồng hương vẫn còn nhưng không dễ. Hiện mức bán trung bình của mẫu xe Toyota là khoảng 960 xe/tháng, Xforce 830 xe/tháng.

Mẫu Toyota Yaris Cross lăn bánh tại Khánh Hòa. Ảnh: Phạm Trung

Cả Yaris Cross và Xforce đều là những mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" cho Toyota và Mitsubishi, hai trong số 5 hãng bán nhiều xe nhất thị trường. Ở phân khúc đang là xu hướng ưa chuộng hàng đầu của khách Việt như CUV cỡ B, hãng nào có sản phẩm hợp xu hướng tiêu dùng của số đông, thị phần doanh số mang lại thường ở mức cao.

Toyota Yaris Cross sở hữu giá bán thuộc khoảng giữa phân khúc và ít phiên bản nhất so với các đối thủ thuộc nhóm đầu. Lợi thế của Yaris Cross là yếu tố thương hiệu, đặc tính bền bỉ, thiết kế thực dụng và lượng tiện nghi phong phú. Xforce có yếu tố trẻ trung, nhiều tiện nghi, an toàn và là xe nhập nhưng giá bán cạnh tranh như xe Hàn lắp ráp trong nước.

Bản nâng cấp giữa chu kỳ ra mắt hồi tháng 6 đem lại những tín hiệu tích cực cho Hyundai Creta. Doanh số tháng 8 đạt 600 xe, tăng 45% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, mẫu xe Hàn bán gần 4.200 xe, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kia Seltos vẫn chưa thoát khỏi đà chững lại khi doanh số 8 tháng qua giảm 2% so với giai đoạn tương tự ở 2024. Mẫu xe Kia cạnh tranh với Honda HR-V ở ngưỡng 3.500 xe. Với riêng HR-V, đây là mẫu bán nhiều phiên bản hybrid nhất phân khúc.

Mazda CX-3 bản nâng cấp nhẹ được Trường Hải ra mắt trong tháng 8, chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước. Doanh số mẫu xe gầm cao nhỏ nhất nhà Mazda vẫn cầm chừng, trung bình hơn 220 xe/tháng.

Phân khúc CUV cỡ B còn nhiều mẫu khác như Geely Coolray, Omoda C5, MG ZS, BYD Atto 2... nhưng hãng, nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung