Đèn hậu có tạo hình mới, cụm đèn bóng halogen tương tự đối thủ. Cản sau thiết kế hầm hố với những đường xẻ tạo hình khối lớn. Tính năng đèn chờ dẫn đường (Follow me home), tức đèn vẫn sáng vài chục giây sau khi tài xế đã tắt và tay nắm cửa chạm cảm ứng là tính năng lần đầu có trên Toyota Wigo.

Kích thước là yếu tố được đa số người dùng quan tâm khi chọn mua dòng xe hạng A cỡ nhỏ. Theo đó, Wigo 2023 dài, rộng và cao tương ứng 3.760 x 1.665 x 1.505 (mm). Kích thước này nhỏ hơn so với Hyundai i10 là 3.805 x 1.680 x 1.520 (mm) và lớn hơn Kia Morning 3.595 x 1.595 x 1.485 (mm). Wigo có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc ở mức 2.525 mm, dài hơn 75 mm so với i10 và hơn 125 mm so với Morning. Bộ vành kích thước 14 inch.

Lợi thế về không gian nhưng bán kính vòng quay tối thiểu của mẫu xe Nhật Bản lại nhỏ nhất, chỉ 4,5 m so với i10 là 5,1 m và Morning là 4,7 m. Đại diện Toyota cho biết, Wigo thế hệ mới nổi bật ở dung tích khoang hành lý, có khả năng chứa 1 vali cỡ lớn, 2 túi du lịch và các phụ kiện cho những chuyến đi dài ngày.