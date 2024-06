Toyota Việt Nam triệu hồi Avanza, Veloz vì sàn xe thiếu mối hàn

Thanh tăng cứng trong sàn xe Avanza, Veloz có thể thiếu một mối hàn, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của xe.

50 chiếc Toyota Avanza và 413 chiếc Veloz sản xuất trong nước giai đoạn 19/2-21/3 nằm trong danh sách triệu hồi của liên doanh Nhật. Chương trình triệu hồi lần này bắt đầu từ 26/6 tại tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc.

Về nguyên nhân triệu hồi, Toyota Việt Nam cho biết, thanh tăng cứng, một bộ phận được hàn bên trong sàn xe, có thiết kế không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, thanh tăng cứng bên trái và bên phải sàn những xe bị ảnh hưởng có thể bị thiếu một điểm hàn. Trong quá trình vận hành, thanh tăng cứng có thể bị bong ra khỏi sàn, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của xe cũng như gia tăng sự biến dạng của thân xe khi xảy ra va chạm.

Xưởng dịch vụ của các đại lý Toyota chính hãng sẽ bổ sung điểm hàn cho phần thanh tăng cứng ở sàn xe. Những nơi này tiếp nhận, kiểm tra và sửa chữa miễn phí cho khách có xe nằm trong diện ảnh hưởng. Thời gian mỗi xe hoàn thành khắc phục lỗi khoảng 0,7-1,9 giờ/xe.

Veloz (trái) và Avanza tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Đây là lần triệu hồi thứ hai của Toyota Việt Nam đối với 2 mẫu MPV, Avanza và Veloz trong 2024. Hồi đầu năm, hãng gọi về sửa chữa 25.523 chiếc do đai ốc lắp trên giảm chấn phía trước của các xe Avanza, Veloz được siết không đủ lực do vấn đề thiết kế. Trong quá trình sử dụng xe, đai ốc giảm chấn có thể bị lỏng và gây ra tiếng kêu bất thường. Thậm chí đai ốc giảm chấn có thể bị rơi ra, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn.

Avanza và Veloz chung nền tảng khung gầm do Daihatsu, hãng con của Toyota, phát triển. Hai mẫu MPV này bán ở Việt Nam (thế hệ mới) từ cuối tháng 3/2022. Đến cuối năm này, Toyota chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc cho đến nay.

Avanza định vị thấp hơn Veloz về thiết kế và trang bị, giá cũng thấp hơn. Hai mẫu này là đối thủ chính của Mitsubishi Xpander, chiếc MPV bán chạy nhất phân khúc hơn 5 năm qua. Sau 5 tháng 2024, Avanza bán 750 xe, Veloz là 2.097 xe. Ngôi đầu phân khúc về doanh số là Xpander với 6.537 xe.

Toyota Avanza bán ra hai phiên bản, giá 558-598 triệu đồng. Veloz cũng có hai bản, giá 638-660 triệu đồng. Cả hai đều lắp chung động cơ 1.5, công suất 105 mã lực, sức kéo 138 Nm, hộp số vô cấp D-CVT hoặc số sàn MT.

Phạm Trung