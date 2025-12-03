Toyota Veloz giảm giá hơn 70 triệu đồng

Tháng 12, Veloz cùng nhiều mẫu xe khác như Vios, Yaris Cross, Camry... giảm giá bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ, cao nhất hơn 150 triệu đồng.

Toyota Việt Nam kích cầu cho tháng cuối cùng của 2025 bằng loạt khuyến mãi cho nhiều dòng xe bán chạy. Trong đó, mẫu MPV cỡ nhỏ chủ lực - Veloz giảm giá 73-75 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giảm này nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Veloz là Mitsubishi Xpander cũng được các đại lý khuyến mãi toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 12. Mức giảm giá của Xpander khoảng 56-70 triệu đồng.

Mẫu xe chung nền tảng khung gầm nhưng định vị thấp hơn Veloz là Toyota Avanza cũng có khuyến mãi tương tự. Giá bán của Avanza giảm khoảng 65-70 triệu đồng.

Mẫu Veloz trưng bày tại một đại lý Toyota ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Hai mẫu xe khác của Toyota cũng có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ là Vios và Camry. Tại đại lý, giá bán của Toyota Vios giảm khoảng 46-54 triệu đồng. Còn Camry giảm 122-153 triệu đồng. Trong số các sản phẩm khuyến mãi, mẫu sedan cỡ D có mức giảm nhiều nhất.

Các dòng khác như Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross đều chung ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross thêm gói bảo hiểm thân vỏ một năm. Mức giảm của các dòng xe này dao động 20-48 triệu đồng.

Tính đến tháng 11, doanh số lũy kế của Toyota đạt 63.625 xe, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng bán này xếp thứ hai thị trường sau VinFast.

Yaris Cross là xe bán chạy nhất của hãng Nhật khi có 13.208 xe bán ra sau 11 tháng. Mẫu CUV cỡ B này hiện dẫn đầu thị phần mảng xe động cơ đốt trong của phân khúc. Nếu tính cả xe điện, Yaris Cross xếp dưới VinFast VF 6 về độ ăn khách.

Phạm Trung