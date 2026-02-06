Toyota tăng sản lượng xe hybrid

Hãng xe Nhật đặt mục tiêu tăng 30% sản lượng xe hybrid vào 2028 so với năm nay.

Kế hoạch mới của Toyota là tăng sản lượng xe hybrid và hybrid cắm sạc lên khoảng 6,7 triệu chiếc vào năm 2028, cao hơn 30% so với 2026, theo Nikkei.

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới đang đặt mục tiêu nâng sản lượng toàn cầu lên khoảng 11,3 triệu xe vào năm 2028, cao hơn khoảng 10% so với kế hoạch năm 2026. Xe hybrid sẽ chiếm khoảng 60% sản lượng, tăng từ khoảng 50% trong năm nay.

Toyota cho biết công ty cung cấp ước tính sơ bộ về triển vọng sản xuất trong tương lai cho các nhà cung cấp và đối tác khác mỗi năm để tham khảo cho việc lập kế hoạch của họ, nhấn mạnh rằng những con số này chỉ mang tính tham khảo chứ không phải là kế hoạch sản xuất hoặc bán hàng.

Mục tiêu của Toyota nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe điện hóa, và chủ yếu hướng đến dòng hybrid thay vì xe thuần điện.

Camry hybrid - xe hybrid bán chạy hàng đầu của Toyota hiện nay. Ảnh: CarsByText

Cuối năm 2025, tập đoàn Nhật Bản cho biết sẽ đầu tư thêm 10 tỷ USD vào Mỹ trong 5 năm tới, trong nỗ lực đẩy mạnh sản xuất pin cho xe hybrid và xe điện. Toyota đặt mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư tích lũy tại Mỹ, một thị trường trọng điểm, lên 60 tỷ USD.

Toyota đã đầu tư khoảng 13,9 tỷ USD vào nhà máy mới ở North Carolina, nơi sẽ sản xuất pin lithium-ion cho xe điện, xe hybrid và hybrid cắm sạc. Nhà sản xuất ôtô này dự kiến tuyển dụng tới 5.100 nhân viên tại đây.

Lần đầu tiên, mẫu xe Corolla Hybrid sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Mississippi từ khoảng năm 2027-2028 (trước đây mẫu xe này nhập khẩu từ Nhật Bản). Ngoài ra, Toyota tập trung vào các phiên bản hybrid của những mẫu xe bán chạy nhất như Camry, Tacoma và RAV4. Năm 2025, doanh số của Toyota tại Mỹ tăng 8%, đạt 2,51 triệu xe nhờ sự đóng góp lớn từ các dòng xe hybrid.

Nhà máy Toyota tại Sakarya, Thổ Nhĩ Kỳ, là một trung tâm sản xuất xe hybrid quan trọng của châu Âu, nơi hãng đã đầu tư 317 triệu euro để nâng cấp cơ sở vật chất nhằm sản xuất thế hệ thứ hai của Toyota C-HR, bao gồm cả các mẫu xe hybrid cắm điện (PHEV) đầu tiên và việc lắp ráp pin tại chỗ.

Tại Việt Nam, Toyota cũng đẩy mạnh chiến lược điện khí hóa với khoản đầu tư nhà máy lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD ở Phú Thọ. Hiện danh mục lựa chọn xe hybrid của hãng có tổng cộng 6 mẫu, gồm Altis, Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross và Alphard . Hiện tất cả các mẫu này đều nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan.

Mỹ Anh