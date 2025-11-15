Toyota rót thêm 10 tỷ USD làm pin xe điện ở Mỹ

Tập đoàn Nhật Bản cho biết sẽ đầu tư thêm vào Mỹ trong 5 năm tới, trong nỗ lực đẩy mạnh sản xuất pin cho xe hybrid và xe điện.

Thông báo này được đưa ra khi Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về sản lượng, khai trương nhà máy đầu tiên ở nước ngoài chuyên sản xuất pin tại North Carolina. Toyota đặt mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư tích lũy tại Mỹ, một thị trường trọng điểm, lên 60 tỷ USD.

Tetsuo Ogawa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của một đơn vị Toyota phụ trách khu vực Bắc Mỹ, cho biết nhà máy và khoản đầu tư mới đánh dấu một cột mốc lịch sử cho công ty và thể hiện cam kết vững chắc của hãng đối với cộng đồng, đại lý và nhà cung cấp địa phương.

Toyota Camry hybrid 2025 tại Mỹ. Ảnh: Bako Motors

Toyota đã đầu tư khoảng 13,9 tỷ USD vào nhà máy mới ở North Carolina, nơi sẽ sản xuất pin lithium-ion cho xe hybrid, xe điện và xe hybrid cắm sạc. Nhà sản xuất ôtô này dự kiến tuyển dụng tới 5.100 nhân viên tại đây.

Động thái này diễn ra sau khi Washington áp thuế 15% đối với ôtô nhập khẩu từ Nhật Bản vào tháng 9, giảm so với mức 27,5% ban đầu do Tổng thống Donald Trump đặt ra. Tuy nhiên, con số này vẫn cao gấp 6 lần so với mức 2,5% được áp dụng trước tháng 4.

Toyota lần đầu công bố kế hoạch sản xuất pin cho các dòng xe hybrid và xe điện vào tháng 12/2021. Pin từ nhà máy này dự kiến cung cấp năng lượng cho các phiên bản hybrid của Camry, Corolla Cross, RAV4 và một mẫu xe điện ba hàng ghế chưa được công bố. Nhà máy này đang sản xuất pin hybrid cho các nhà máy ở Kentucky và một liên doanh giữa Mazda và Toyota tại Alabama.

Nhà máy thứ 11 của Toyota tại Mỹ, tọa lạc trên khu đất rộng 749 ha, sẽ có thể sản xuất 30 GWh mỗi năm ở công suất tối đa và sở hữu 14 dây chuyền sản xuất pin cho xe hybrid cắm sạc và xe điện.

Toyota là một trong những nhà sản xuất ôtô chậm nhất trong việc chuyển đổi sang xe điện, nhưng đã nhanh chóng đưa các mẫu xe bán chạy nhất sang hybrid.

Mỹ Anh (theo Japan Today, Reuters)