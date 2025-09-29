Toyota sắp lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam

Để đẩy mạnh chiến lược điện hóa, liên doanh Nhật sẽ đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ.

Ông Keita Nakano, tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết thông tin trên nhưng không nói rõ thời điểm triển khai và mẫu xe đầu tiên nào xuất xưởng. Một nguồn tin của VnExpress cho biết, dây chuyền lắp xe Toyota hybrid sớm nhất phải đến 2027.

Nhà máy của Toyota tại Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) hiện lắp ráp các mẫu như Vios, Fortuner, Veloz, Avanza. Nhà máy này có diện tích khoảng 310.000 m2. Công suất thiết kế khoảng 46.000 xe xuất xưởng hàng năm.

Tại Việt Nam, Toyota là hãng theo đuổi định hướng xe hybrid loại tự sạc (HEV) quyết liệt nhất. Sau Corolla Cross ra mắt vào 2020, hãng phân phối thêm nhiều dòng hybrid khác.

Khách hàng tìm hiểu mẫu Yaris Cross hybrid tại một sự kiện ở Hà Nội hôm 27/9. Ảnh: TMV

Hiện danh mục lựa chọn xe hybrid của hãng có tổng cộng 6 mẫu, gồm Altis, Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross và Alphard. Hiện tất cả các mẫu này đều nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan.

So với các đối thủ ở phân khúc xe phổ thông, Toyota dẫn đầu về số lượng lẫn lượng bán xe hybrid ra thị trường. Năm 2024, doanh số xe hybrid, bao gồm các loại như mild-hybrid (MHEV), HEV, hybrid sạc ngoài (PHEV), tại Việt Nam là 9.886 xe. Trong đó Toyota bán 5.350 xe, chiếm khoảng 54% thị phần.

Nếu không tính các dòng MHEV với mức độ can thiệp nhỏ từ motor và hiệu quả cắt giảm tiêu hao nhiên liệu không nhiều, thị phần của Toyota còn lớn hơn. Trong số các sản phẩm, Innova Cross là mẫu xe bán nhiều bản hybrid nhất ra thị trường. Năm 2024, doanh số bản hybrid của mẫu MPV cỡ trung đạt 2.461 xe.

Ngoài Toyota, thị trường còn có các lựa chọn xe hybrid từ Honda, Suzuki, Subaru, Kia, BYD, Jaecoo, Haval, Mercedes, BMW, Volvo, Lexus... Tùy mỗi hãng với định hướng khác nhau, cấu hình hybrid lắp trên xe không đồng nhất.

Ưu điểm của những dòng hybrid sở hữu pin dung lượng lớn (thường có trên các dòng HEV, PHEV) là khả năng tối ưu lực kéo nhờ bổ trợ của motor. Cùng khả năng làm việc độc lập của motor, mức tiêu hao nhiên liệu của xe HEV, PHEV thấp hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong (ICE) cùng dung tích.

Nhưng thêm pin và motor khiến xe phát sinh thêm chi phí. Tại Việt Nam, các biến thể hybrid đều có giá cao hơn nhiều so với bản thường lắp động cơ ICE. Đây là một trong những trở ngại khiến xe hybrid chưa thể tiếp cận được khách hàng đại chúng.

Doanh số xe hybrid hiện chiếm thị phần rất nhỏ so với toàn thị trường. Ví dụ 2024, mảng xe hybrid tiêu thụ gần 9.900 xe, chiếm khoảng 2% thị trường. Lũy kế đến tháng 8/2025, lượng xe hybrid bán ra là 8.414 xe, tương đương khoảng gần 2,5% toàn ngành.

Doanh số xe hybrid 8 tháng qua tăng khoảng 82% so với cùng kỳ 2024. Điều này cho thấy xu hướng ưa chuộng xe hybrid ngày càng đậm nét hơn ở Việt Nam. Còn so với xe điện, doanh số xe hybrid nhỏ hơn nhiều.

Đến tháng 8, doanh số xe thuần điện (EV) tại Việt Nam đạt 89.970 xe, gấp hơn 10 lần xe hybrid nói chung. Số liệu này là của VinFast, hãng sở hữu thị phần số một thị trường Việt. Trong khi các hãng khác không công doanh số xe EV.

Khác xe EV, xe HEV tại Việt Nam chưa có chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Trong Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao các cơ quan hữu trách nghiên cứu, thực thi các chính sách giảm lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin (BEV), xe hybrid tự sạc (HEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Lệ phí trước bạ là một trong nhiều khoản chi phí chủ sở hữu phải hoàn thành để lăn bánh một mẫu xe. Ưu đãi lệ phí trước bạ là một cách để kích thích người dân ưu tiên sử dụng những dòng xe này.

Cùng các giải pháp khác, Bộ Công thương đặt mục tiêu tỷ lệ xe điện, xe hybrid, xe sử dụng năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học hay nhiêu liệu xanh khác (gọi tắt là xe xanh) chiếm khoảng 18-22% tổng doanh số toàn thị trường (1-1,1 triệu chiếc) vào 2030. Tức tương đương với con số 180.000-242.000 chiếc.

Đến 2045, doanh số toàn thị trường đạt khoảng 5-5,7 triệu xe. Trong đó có khoảng 4,3-4,4 triệu xe xanh, tương đương thị phần khoảng 80-85%.

Thành Nhạn