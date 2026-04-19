Toyota chiếm lĩnh thị phần xe hybrid tại Việt Nam

Sau quý I, Toyota bán 3.174 xe hybrid, chiếm hơn 60% thị phần phân khúc, theo sau là Suzuki với 15%.

Bên cạnh sự thống trị của VinFast ở mảng xe thuần điện (EV), Toyota là cái tên hút khách nhất ở phân khúc xe hybrid tự sạc (HEV).

Toyota bán 6 mẫu HEV, nhiều nhất trong số các hãng phổ thông tại Việt Nam. Doanh số tất cả sản phẩm đem về cho Toyota 3.174 xe sau quý I, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Số lượng của hãng Nhật tương đương 61% thị phần toàn phân khúc.

Corolla Cross, Alphard và Yaris Cross có mức tăng trưởng cao nhất trong dải sản phẩm Toyota, gấp lần lượt hơn 2, 3 và 7 lần so với cùng kỳ 2025. Ngược lại Camry và Altis giảm lượng bán do vấn đề nguồn cung.

Dòng xe hybrid nói chung của Toyota tăng doanh số mạnh nhờ cú hích từ giá bán giảm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Theo Nghị định 360/2025 có hiệu lực từ 2026, xe HEV có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt. Tất cả các mẫu xe Toyota đều đáp ứng yêu cầu này và hãng giảm 37-200 triệu đồng, tùy mẫu, trong quý I.

Mảng xe hybrid trong quý I không ghi nhận doanh số của Kia Sorento và Carnival. Hyundai có mẫu Santa Fe hybrid nhưng hãng cũng không công bố lượng bán.

Doanh số của Sorento, Carnival hybrid rất thấp so với mặt bằng doanh số chung của mảng xe hybrid nói chung. Ví dụ năm 2025, Sorento hybrid (bao gồm cả biến thể hybrid sạc ngoài - PHEV) bán 106 xe, trung bình gần 9 xe/tháng. Mẫu hybrid bán chạy nhất là Innova Cross với doanh số 3.021 xe, gấp 28 lần Sorento. Trong tháng 4, Kia có kế hoạch ra mắt Sorento hybrid bản nâng cấp nhẹ.

Dấu ấn xe Hàn mờ nhạt, còn xe Nhật gần như độc chiếm phân khúc xe HEV. Ngoài Toyota, Suzuki và Honda cũng đang đẩy mạnh phân phối dòng xe này.

Suzuki bán ra 3 dòng mild-hybrid (MHEV) là XL7, Fronx và Swift nhưng chỉ XL7 có số liệu cụ thể. Doanh số xe hybrid của hãng này là 779 xe, chiếm 15% thị phần. Với Honda, hãng bán Civic, HR-V và CR-V hybrid, doanh số 1.227 xe, chiếm 24% thị phần.

Xét riêng từng sản phẩm, Corolla Cross là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường. Bán chậm nhất là Altis, mẫu sedan nhiều khả năng khai tử trong thời gian tới. Phân khúc xe hybrid phổ thông còn một số sản phẩm của các hãng Trung Quốc nhưng không có số liệu bán hàng cụ thể.

Phạm Trung