Tottenham níu chân Liverpool

AnhRicharlison ghi bàn phút cuối giúp Tottenham hòa Liverpool 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Tottenham vào trận với muôn vàn khó khăn về lực lượng. HLV Igor Tudor chỉ có thể đăng ký vỏn vẹn bảy cầu thủ dự bị, trong đó có tới hai thủ môn, khi đội bóng thành London có tới 13 cầu thủ vắng mặt vì chấn thương hoặc các lý do khác. Nhà cầm quân người Croatia buộc phải xoay xở chiến thuật và lựa chọn sơ đồ 4-4-2 khi làm khách trên sân Anfield.

Bên phía Liverpool, HLV Arne Slot thực hiện nhiều thay đổi đội hình nhằm giữ sức cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Galatasaray ngày 18/3. Tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, trong khi Mohamed Salah dự bị.

Dù đang chìm trong chuỗi năm trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và vừa thảm bại 2-5 trên sân Atletico ở Champions League, Tottenham vẫn nhập cuộc khá tự tin. Dominic Solanke liên tục gây sức ép lên hàng thủ Liverpool, trong khi cú sút xa uy lực của Souza buộc thủ môn Alisson phải đẩy bóng qua xà ngay đầu trận.

Khi đang tạo thế trận ngang ngửa, đội khách lại bị thủng lưới vì sai lầm nơi hàng thủ. Phút 17, cầu thủ Tottenham phạm lỗi với Alexis Mac Allister ở cự ly khoảng 30 m, giúp Liverpool hưởng quả đá phạt với góc sút rộng. Dominik Szoboszlai lấy đà rồi tung cú sút xoáy mạnh về phía khung thành. Guglielmo Vicario chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua, trong tình huống mà vị trí của thủ môn người Italy bị đánh giá là chưa hợp lý.

Dù bị dẫn trước, Tottenham vẫn kiên trì lùi sâu phòng ngự mỗi khi Liverpool kiểm soát bóng, tạo nên "bức tường vàng" trước khung thành. Lối chơi này khiến đội chủ nhà cầm bóng vượt trội nhưng chỉ tạo ra những cơ hội không thật sự rõ ràng. Vicario cũng phần nào chuộc lỗi bằng pha bay người xuất sắc, đẩy cú sút của Cody Gakpo dội cột dọc.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra căng thẳng và giàu va chạm, dù chất lượng chuyên môn không quá cao. Tottenham chơi phản công và tiến sát bàn gỡ, khi Richarlison vượt qua Virgil van Dijk nhưng không thắng được Alisson trong pha đối mặt.

Khi Liverpool không thể ghi bàn thứ hai, sự lo lắng bắt đầu lan rộng trên khán đài Anfield. Nỗi lo đó trở thành hiện thực ở phút 90, khi Randal Kolo Muani kiến tạo cho Richarlison dứt điểm về góc gần đánh bại Alisson, ấn định tỷ số 1-1.

Richarlison trở thành cầu thủ đội khách đầu tiên ghi hai bàn ở phút 90 tại Anfield trong lịch sử Ngoại hạng Anh (vào các năm 2023 và 2026). Tiền đạo người Brazil nâng thành tích lên năm bàn trên sân Anfield tại Ngoại hạng Anh, thành tích chỉ kém Andy Cole (8 bàn) trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn sân khách nhất vào lưới Liverpool tại giải đấu.

Với Liverpool, đây đã là bàn thua thứ tám từ phút 90 trở đi ở Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích tệ nhất của họ trong một mùa giải, vượt qua mốc bảy bàn ở mùa 2010-2011.

Kết quả hòa 1-1 khiến áp lực gia tăng với HLV Arne Slot, khi Liverpool lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ tư của Aston Villa - CLB thua Man Utd 1-3 ở trận đấu sớm. Trong khi đó, HLV Igor Tudor giải tỏa áp lực khi giúp Tottenham giành điểm số đầu tiên sau chuỗi bốn trận đầu toàn thua trên mọi đấu trường. Nhưng nhà cầm quân người Croatia vẫn chưa chắc tại vị đến trận tiếp theo gặp Nottingham Forest ngày 22/3.

Hồng Duy